疫情衝擊家庭！台少盟調查：近7成學生需打工籌學費

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逆風教育助學計畫發現，近2年來身處經濟弱勢家庭的在學生，在疫情的大環境下，經濟弱勢議題更加嚴重，以去年申請計畫的學員為例，分析學員弱勢境遇背景前3名分別為「雙親近3個月非穩定就業」（68.67%）、「學員打工」（67.47%）、「單親家庭」（47.59%）。
進一步分析「雙親非穩定就業」原因，發現受疫情影響（停工、停業、減班等）高達35.09%，顯示疫情的衝擊下，身處經濟弱勢境遇環境下的在學生，求學期間經濟議題更加嚴重。
此外，「學員打工」的原因，有80%是為了籌措學雜費、72%是為了分擔家中經濟，其中有58%的學員還必須背負學貸，進一步分析學員打工產業類別為學校行政（32%）、餐飲服務業（28%）、家教（26%）及超商服務業（12%），每週平均打工時數約20小時。
台少盟表示，在疫情影響下，服務業皆面臨停班或減班的光景，這也嚴重影響透過打工維持家計的半工半讀青少年，尤其這些青少年可能受在校成績影響，無法申請獎學金持續就學，因而面臨休學的困境。
逆風教育助學計畫首創不設申請學員在校成績與中低收入戶等資格限制，該計畫主要提供受疫情影響的在學青年安心就學，本屆更增加補助名額，幫助青少年度過困境。
參與計畫的逆風學生小淳，來自低收入戶、多手足家庭，受疫情影響，其打工場所減班、父親工作場所也停業，家中經濟壓力雪上加霜，更別提追求自己的夢想。
小淳的夢想是創立自己的服飾品牌，就讀服飾設計管理系的她，受限於經濟狀況，都是借用學校縫紉教室進行創作，但她擔憂即將畢業，無法再借用學校資源，所幸透過計劃提供的3萬元資金，購買一台屬於自己的縫紉機，不僅能多加練習，她還製作洋裝及髮圈贈送給公益團體的幼童，將資助回饋社會。
台少盟表示，本屆申請時間即日起至7月25日，15歲至24歲於高中職及大專院校大學部在學學生，具經濟困難者，皆可報名參加。最高可補助大專院校5萬元整、高中職3萬元整。歡迎至逆風少年大步走官網查詢報名資訊，或洽詢免付費電話 0800-329-580（0800-青少年-我幫你），也可至新北市漾青春基地進行一對一計畫諮詢。