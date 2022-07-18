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超人氣貓爪抓回娘家　夫妻檔創作貓咪家族參加臺灣文博會

▲人氣明星貓爪抓帶領大家一起搭輕軌、逛文博。(圖／貓爪抓提供)
▲人氣明星貓爪抓帶領大家一起搭輕軌、逛文博。(圖／貓爪抓提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-18 16:56:07

人氣貼圖明星「貓爪抓」和貓咪貼圖演員們，特地搭著輕軌，回娘家。與大家一起迎向熱情的港都，參加2022臺灣文博會 ！帶領這群可愛貓咪們，是他們的創作者「園丁先生」和莓果小姐，這對現居高雄的夫妻，以家裡的貓咪當成主角、配上旁白，擄獲廣大粉絲，配合這次文博會，更費心特別推出防疫、寶寶系列，上班族、宮廷系列等創作，引起眾多使用者共鳴。

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▲高雄夫妻檔園丁先生和莓果小姐在生活中激盪出人氣貼圖。(圖／貓爪抓提供)
▲高雄夫妻檔園丁先生和莓果小姐在生活中激盪出人氣貼圖。(圖／貓爪抓提供)
▲園丁先生認為高雄的步調，給了創作者許多可能性。(圖／貓爪抓提供)
▲園丁先生認為高雄的步調，給了創作者許多可能性。(圖／貓爪抓提供)
基於「希望大家能在貼圖中，感受到共鳴。高雄的熱情和活力，增添生活的歡樂和小確幸！」園丁先生以大港開唱以及「乘風破浪」為主題，創作出2張含有高雄都市意象的貼圖，對成長和工作都在高雄的他們，別具意義。他們認為，高雄的步調，對比忙碌的都市，多了些喘息的空間，對創作者而言，可以擁有更多的想法和可能性。

▲可愛活潑的角色和流行語結合，貓爪抓圖片引起許多共鳴。(圖／貓爪抓提供)
▲可愛活潑的角色和流行語結合，貓爪抓圖片引起許多共鳴。(圖／貓爪抓提供)
成長和工作都是在高雄度過，最初在設計相關產業工作的園丁先生，是在妻子莓果小姐的鼓勵下投身創作。在與妻子生活的激盪中，利用可愛活潑的角色和流行語結合。創造出家喻戶曉的貼圖明星「貓爪抓」，以灰貓「胖茶茶」為首，橘貓「內內姐」、「小表弟」、「小奶酪」等組成貼圖演員家族。

園丁先生夫妻倆因工作的關係，常常宅在家裡，不過假日時，他們會抽空帶孩子到高雄美術館戶外廣場悠閒散步，揮灑汗水和活力。除此之外，他也推薦鄰近駁二藝術特區的鹽埕美食，以及多元熱鬧的瑞豐夜市。尤其是高雄有優美的港灣景色和豐沛的藝文能量，今年8月起到10月，又有臺灣文博會、台灣設計展盛事陸續展開，不論從事創作工作，或來趟溫馨的親子出遊，都是夏日耀眼首選。

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