台灣第1屆AV男優海選！日期確定了 導演：2大女神幫你量
台灣廣告兼AV導演圤智雨，致力於推廣宣傳台灣AV界，也收到不少網友私訊應徵男優的消息，均讓他哭笑不得，而這次是來真的了，今（18）日圤智雨就在臉書宣布「AVGO.TV第一屆男優海選」的徵選消息，不僅男生只能穿內褲挑戰，而且還有兩大女神幫忙測量尺寸，貼文一出，讓許多人好奇又期待。
圤智雨今日在臉書宣布「AVGO.TV第一屆男優海選」將在7/25舉辦，並簡單介紹當天參賽規定，沒想到男優除了只能穿內褲參賽以外，還得完成3項指定挑戰，包括簡單的自我介紹和性經驗問答、跳10秒的空幹舞（羅志祥的電臀舞，被網友戲稱為空幹舞）、以及測量尺寸。有趣的是，測量時還是由2大女神李妍瑾、雪碧幫忙，而最後優勝者可在8/20前和女優孟若羽拍攝影片。
貼文消息曝光後，掀起粉絲們討論，「可以觀賽嗎？」「好奇十秒空幹測驗是測什麼？」「真的假的啦，下海拍片喔！」「天啊~也太刺激了吧~」、「想看實況轉播！」「我想去看看一下！」、「我想去現場看羞羞臉的賽事。」底下也出現許多壞網友標駐自己的男性友人帳號推坑。
據了解， 圤智雨是一名廣告導演，偶爾也會接拍AV影片的工作，也是許多網紅、網美的幕後推手，最有名的事件就是他幫鄧佳華拍成人片的故事，原先參與的女優孟若羽卻突然因為家人關係和社會輿論才臨時辭退，他歷經千辛萬苦才找到另一位女優苡若上陣，過程成功引起媒體、網路高度熱議，結果最後圤智雨才坦言，一切都是事先想好的。（編輯：詹鎰睿）