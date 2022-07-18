獨╱《原子》林佳辰姊弟美顏神複製 未來合體計畫曝光
選秀節目《原子少年》甫播畢，熱門話題仍在延燒，最後一集，高人氣選手林佳辰的姊姊親臨現場，為弟弟加油打氣，應導師坤達要求拿下口罩，姊弟倆宛如神複製的清秀美顏，驚豔全場觀眾，Ella笑問：「長得很像會開心嗎？」林佳辰故意回說「好像還好」，被姊姊瞪了一眼，姊姊還說「如果他不是我弟弟，我可能會投給他」，傲嬌姊弟相愛相殺的組合讓氣氛非常熱絡。
林佳辰此次參賽，得到家人溫暖鼓勵，常埋首製作音樂的他，每次回到家裡時間都很晚了，媽媽會將飯菜備好在電鍋裡，讓他不會挨餓，不過，電視畫面比例容易顯胖，媽媽、姊姊對他表現非常關注，會叮嚀他瘦一點，上鏡頭才好看，在《原子》這一年多來辛勤訓練，他坦承大概比試鏡時瘦了4、5公斤。
《原子》首集「行星初現」單元，投票人氣最高的地球組，表演成績並不耀眼，林佳辰為此返家偷偷落淚，姊姊非常心疼，特別買新鞋送他，沒想到他在節目上爆料，喜歡穿破鞋是想耍帥，讓全場觀眾笑翻。
林佳辰姊姊因《原子》暴紅，在團綜遊戲成為少年們的天菜，粉絲敲碗想追蹤她的IG，擔心成名光環給家人壓力的林佳辰向《NOWnews今日新聞》表示，已經跟姊姊討論過，未來考慮先合體拍照，正式將姊姊介紹給粉絲，不過，對於是否要幫呂植宇跟姊姊牽線，他保守說順其自然，不贊成也不會阻擾。
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