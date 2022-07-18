COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨╱《原子》林佳辰姊弟美顏神複製　未來合體計畫曝光

▲林佳辰姊姊美貌曝光。（圖／野火娛樂提供）
▲林佳辰姊姊美貌曝光。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-18 14:28:042022-07-18 14:37:08

選秀節目《原子少年》甫播畢，熱門話題仍在延燒，最後一集，高人氣選手林佳辰的姊姊親臨現場，為弟弟加油打氣，應導師坤達要求拿下口罩，姊弟倆宛如神複製的清秀美顏，驚豔全場觀眾，Ella笑問：「長得很像會開心嗎？」林佳辰故意回說「好像還好」，被姊姊瞪了一眼，姊姊還說「如果他不是我弟弟，我可能會投給他」，傲嬌姊弟相愛相殺的組合讓氣氛非常熱絡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《原子少年》的「Ending妖精」林佳辰，為節目成功打響名號。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》的「Ending妖精」林佳辰，參賽過程獲得家人支持。（圖／野火娛樂提供）
林佳辰此次參賽，得到家人溫暖鼓勵，常埋首製作音樂的他，每次回到家裡時間都很晚了，媽媽會將飯菜備好在電鍋裡，讓他不會挨餓，不過，電視畫面比例容易顯胖，媽媽、姊姊對他表現非常關注，會叮嚀他瘦一點，上鏡頭才好看，在《原子》這一年多來辛勤訓練，他坦承大概比試鏡時瘦了4、5公斤。

《原子》首集「行星初現」單元，投票人氣最高的地球組，表演成績並不耀眼，林佳辰為此返家偷偷落淚，姊姊非常心疼，特別買新鞋送他，沒想到他在節目上爆料，喜歡穿破鞋是想耍帥，讓全場觀眾笑翻。

▲林佳辰笑說自己穿破鞋是愛耍酷。（圖／野火娛樂提供）
▲林佳辰笑說自己穿破鞋是愛耍酷。（圖／野火娛樂提供）
林佳辰姊姊因《原子》暴紅，在團綜遊戲成為少年們的天菜，粉絲敲碗想追蹤她的IG，擔心成名光環給家人壓力的林佳辰向《NOWnews今日新聞》表示，已經跟姊姊討論過，未來考慮先合體拍照，正式將姊姊介紹給粉絲，不過，對於是否要幫呂植宇跟姊姊牽線，他保守說順其自然，不贊成也不會阻擾。

想讓你喜愛的少年出道嗎？beanfun!投票最後一輪衝刺！網路票選和8月演唱會觀眾現場票選統計後，票數前五名的少年成為人氣團成員出道！7/18中午12點開始投票，快來 beanfun! 為你的少年應援！

beanfun!投票網站：https://bean.fun/lqOU7

獨╱原子少年畢業　林佳辰提革命性建議：想學AKB48

天王星淚奪《原子》總冠軍　林佳辰姊姊美顏驚全場

《原子》呂植宇與佳辰姊進展曝光　自認姊弟戀「先加分」

專訪／《原子》掀偶像潮！操盤手詹仁雄揭祕4致勝關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀