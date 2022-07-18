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越南選美網紅幫拍片　非法仲介集團17人遭移民署查獲

▲高雄市專勤隊陸續查獲非法仲介集團17人，並通知越南網紅珮珮到案說明。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市專勤隊陸續查獲非法仲介集團17人，並通知越南網紅珮珮到案說明。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-18 14:23:34

越南籍逾期滯臺人士阿伸（化名），家境清寒能理解在外打工的辛苦，不向來應徵工作的移工收取仲介費用，涉嫌非法仲介外來人口從事農務工作，而從越南結婚來臺已歸化我國籍的Youtube頻道網紅「選美皇后珮珮」得知此消息後，竟然主動聯繫阿伸並熱心表示願意幫忙拍片宣傳，高調行徑反被注意到，高雄市專勤隊掌握相關人員行蹤，陸續查獲非法仲介集團17人，並通知越南網紅珮珮到案說明。

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移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期接獲線報，越南籍逾期滯臺人士阿伸（化名）非法仲介外來人口從事農務工作，仲介區域廣泛，從高雄至雲林都有，近期工作集中於雲林地區從事採收高麗菜、玉米、青蔥、施肥及噴灑農藥等勞務。專勤隊人員經埋伏蒐證掌握相關對象，除將非法仲介阿伸逮獲，還陸續查獲7名非法雇主及9名從事農務的非法外來人口。

▲從越南結婚來臺已歸化我國籍的Youtube頻道網紅「選美皇后珮珮」主動聯繫阿伸，並熱心表示願意幫忙拍片宣傳。（圖／翻攝畫面）
▲從越南結婚來臺已歸化我國籍的Youtube頻道網紅「選美皇后珮珮」主動聯繫阿伸，並熱心表示願意幫忙拍片宣傳。（圖／翻攝畫面）
阿伸以停留簽證入境後，逾期滯留在臺並於雲林一帶非法從事農工，平均月收入新臺幣3萬元。在臺非法打工一段時間後，阿伸竟開始聯繫在臺合法的移工親友，邀約一起非法打工、分擔房租，還擴展版圖到他縣市工作，組成「非法仲介農工集團」，經深入追查發現，這個「非法仲介農工集團」還邀請曾為越南選美皇后的同鄉網紅，以網路影音平臺拍片方式宣傳非法工作管道。

阿伸表示，他因為家境清寒能理解在外打工的辛苦，不向來應徵工作的移工收取仲介費用，而從越南結婚來臺已歸化我國籍的Youtube頻道網紅「選美皇后珮珮」得知此消息後，竟然主動聯繫阿伸並熱心表示願意幫忙拍片宣傳，還請到我國非法雇主到場臨演，毫不遮掩其高調行徑。

高雄市專勤隊掌握相關人員行蹤，陸續查獲非法仲介集團17人，並通知越南網紅珮珮到案說明，珮珮表示已結婚來臺逾20年，在越南時曾參加選美皇后比賽得名，小有名氣，因而在臺經營Youtube頻道，因緣際會得知阿伸有工作管道可免費提供仲介服務，就決定相約前往拍片助陣，並在影片中宣傳非法工作管道，表示不知此舉可能誤觸法令，高雄市專勤隊蒐證調查後，將非法仲介集團依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處。

高雄市專勤隊隊長趙志成呼籲民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新臺幣50萬元，意圖營利者更涉及刑事責任，得不償失！

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