中捷運「捷伴台中遊」手冊　一本在手優惠就有

暑假遊台中最超值選擇，「2022捷伴台中遊」手冊7月20日起免費發送，台中捷運趁勢推出旅遊小手冊，收錄綠線沿線57個景點、63家特約商店優惠。7月20日起至9月30日憑手冊優惠券至特約商店消費即可享折扣或贈品，還有加碼抽獎，民眾可至台中捷運各車站、高鐵及台鐵北中南車站、各大景點、飯店、百貨商場索取，限量2萬本，送完為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷去年試營運時推出第一本捷伴台中遊手冊，2萬本不到一週全數索取一空，今年再推出新版「2022捷伴台中遊」手冊，有旅客最喜愛的57個台中捷運綠線沿線特色景點介紹，包含台中國家歌劇院、圓滿戶外劇場、中央公園、彩虹眷村、公益路商圈、逢甲夜市、審計新村、水湳普普風濾色地景裝置藝術、大坑風景區等知名景點，從中捷車站走路約10分鐘或騎自行車約20分鐘內即可到達，手冊內附有地圖，好查好看，拿著手冊從早玩到晚，大人小孩都開心。

林志盈表示，除了介紹綠線沿線景點，今年手冊並新增酷碰券，共有63家特約商店推出75折起的優惠券，店家囊括台中美食、伴手禮名店、質感旅宿、觀光園區等，更有入圍今年台中米其林指南推薦的台灣味小吃「小初店」，可以一路吃喝玩樂不停歇。 此外，民眾上台中捷運粉好康FB社團參加抽獎，還有機會抽中特約商店提供總價值超過8萬8千元的贈品。

台中捷運還有更多好康，配合市府「台中e79」振興一起走，即日起至9月30日，持電子票證（悠遊卡、一卡通、icash2.0）搭乘台中捷運全面79折。此外，中捷各車站皆有販售旅遊票，包括一日票(每張售價120元)、24小時票(每張售價150元)及48小時票(每張售價250元)，自啟用起，在期限內不限次數搭乘台中捷運，旅客可依照自己行程需求選購，歡迎大家搭捷運遊台中。