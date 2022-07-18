《原子》天王星摘冠出道 唐立杰「把羅志祥當標竿」追夢
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》昨（17）日晚間播出總冠軍賽，天王星成為第一季冠軍團，7位少年除了能獲得一張唱片合約、冠軍紀念單曲之外，也有機會擔任遊戲平台的遊戲大使。其中下月即將滿21歲的唐立杰，先前在土星的舞台魅力就被看好，滅團後也被救到天王星，與新團員們一起打拚，最後順利成為冠軍團的一員，而他日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，大讚歌手羅志祥是相當值得學習的對象，更是他從小到大，圓夢路上的精神支柱。
從淘汰星球躍升到冠軍團，無論與誰合作，唐立杰總給人自信的一面，不過當被問到對自己的舞蹈，還是歌唱比較有信心，他卻語帶謙虛，靦腆表示都還不錯，但沒有特別出色。唐立杰曾在「旅行者的金唱盤」單元中，在舞力導師田一德的率領下，與土星少年們一同詮釋《精舞門》，主唱羅志祥還驚喜現身大螢幕，透過影片為選手們打氣，唐立杰當時直接跪地噴淚，激動情緒表露無遺。唐立杰再次談及此事，笑說當時真的以為可以和偶像同台，不過他不氣餒，「我有信心以後一定能和他一起跳舞，只是還不知道什麼時候」。
唐立杰從小就視「亞洲天王」羅志祥為標竿，儘管對方曾因陷入桃色風波而形象大跌，但在他內心的偶像地位仍屹立不搖，「我喜歡的是鏡頭前的他、舞台上的他，私底下的他跟我並沒有關係」，認為感情畢竟是私事，其他人無法斷定，至於參加《原子少年》後，是否還支持羅志祥？唐立杰眼神堅定、嘴角上揚地說：「那是必須的！」
在感情上，唐立杰自認是主動派男孩，「我會想要鼓起勇氣，因為害怕被追走」，被問到喜歡的類型，他秒答「孝順是必須」，外貌則是渴望「傻氣可愛」，但又不能太傻，戀愛觀上的小矛盾，可以看出對談戀愛似乎仍在摸索階段。另外，唐立杰也自爆過去幾段戀情都是姊弟戀，直呼「姊姊很棒」，至於下一段是否會持續尋覓「姊姊」，他再次展現自信的笑容，表示要先將狀態、能力提升，「先工作再說，我要先賺到人生第一桶金」。
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