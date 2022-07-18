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共軍福建號航艦下水　國防院：短期內無法對美軍形成挑戰

▲中國第三艘航空母艦取名為「福建艦」。（圖／央視新聞）
▲中國第三艘航空母艦取名為「福建艦」。（圖／央視新聞）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-18 15:27:142022-07-18 15:34:55

中國第三艘航空母艦「福建號」於6月份舉行下水儀式，排水量8萬頓的福建號是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，配置電磁彈射和阻攔裝置，戰力較前2艘艦「遼寧號」與「山東號」航艦強大。國防智庫國家安全研究院分析指出，電磁彈射器有助提升福建艦整體作戰能力，但中國航艦戰力短期內無法對美國海軍形成實質挑戰。

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根據國家安全研究院「國防安全雙週報」，由國防戰略與資源研究所助理研究員翟文中說寫《中國海軍福建號航艦整體戰力初探》一文指出，福建號配置電磁彈射器並採用「整合電力推進」，這兩項嶄新裝備的引進標示著中國的造艦科技已與西方先進國家相埒。山東號與遼寧號航艦均採滑躍式甲板設計，因受到物理條件制約，飛機起飛重量受限，除無法部署機體過重與航速較慢的大型機外，亦間接地影響艦載機攜行的燃油與彈藥重量。

電磁彈射器可快速備便使用，以及調整電力輸出可以獲得不同彈射速度，用於彈射大型預警機至無人空中載具不同型式載台。文章分析指出，藉由電磁彈射器的安裝運用，福建號航艦具有較前兩艘航艦更佳的作戰能力與戰備彈性。

文章指出，「整合電力推進」系統可將全艦的推進電力與日用電力整合為一，當情況需要時，可將兩者調配運用相互支援，可解決未來部署電能武器或大功率裝備同時運用時的電能不足問題，同時可降低船體產生的機械振動與輻射噪音將，匿蹤性能可有效提升，降低為敵感測器偵獲的機率。

國防院分析指出，福建號巨大的排水量與甲板面積，顯示其較遼寧號與山東號可攜行更多的油料、彈藥、補給與艦載戰機，其活動範圍與作戰水域均可向外大幅度地延伸，但由於採用傳統動力推進，福建艦的航程與海上持久力遠不及美國海軍的核子動力航空母艦。

文章進一步指出，隨著中國海軍部署新一代功能強大的戰機，結合055型飛彈驅逐艦與093型核動力攻擊潛艦後，將可組建類似美國海軍航艦打擊群的任務編組，於「第二島鏈」外的廣大水域執行反潛、反艦與對地攻擊任務，但中國海軍由於缺乏航艦作戰經驗，因此相關作戰概念、戰術戰法與人員訓練尚未發展完備，短期內尚不具挑戰美國海軍的實力。

▲中國第三艘航空母艦取名為「福建艦」。（圖／央視新聞）
▲中國第三艘航空母艦取名為「福建艦」。（圖／央視新聞）

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