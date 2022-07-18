共軍福建號航艦下水　國防院：短期內無法對美軍形成挑戰

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電磁彈射器可快速備便使用，以及調整電力輸出可以獲得不同彈射速度，用於彈射大型預警機至無人空中載具不同型式載台。文章分析指出，藉由電磁彈射器的安裝運用，福建號航艦具有較前兩艘航艦更佳的作戰能力與戰備彈性。
文章指出，「整合電力推進」系統可將全艦的推進電力與日用電力整合為一，當情況需要時，可將兩者調配運用相互支援，可解決未來部署電能武器或大功率裝備同時運用時的電能不足問題，同時可降低船體產生的機械振動與輻射噪音將，匿蹤性能可有效提升，降低為敵感測器偵獲的機率。
國防院分析指出，福建號巨大的排水量與甲板面積，顯示其較遼寧號與山東號可攜行更多的油料、彈藥、補給與艦載戰機，其活動範圍與作戰水域均可向外大幅度地延伸，但由於採用傳統動力推進，福建艦的航程與海上持久力遠不及美國海軍的核子動力航空母艦。
文章進一步指出，隨著中國海軍部署新一代功能強大的戰機，結合055型飛彈驅逐艦與093型核動力攻擊潛艦後，將可組建類似美國海軍航艦打擊群的任務編組，於「第二島鏈」外的廣大水域執行反潛、反艦與對地攻擊任務，但中國海軍由於缺乏航艦作戰經驗，因此相關作戰概念、戰術戰法與人員訓練尚未發展完備，短期內尚不具挑戰美國海軍的實力。