熊好券分流成效不佳？議員質疑超過3成合作店家收券數0
因應新冠肺炎疫情緣故，台北市政府去年起推出「熊好券」振興券方案，並預計於本週將再度提出第二次熊好券發放方案。不過台北市議員黃郁芬質疑，熊好券的使用分流成效不佳，整體有超過3成的店家「一張熊好券都沒收到」，其中市集券有近五成店家收券數0，藝文券則是有接近37%。對此產發局長林崇傑表示，今年的發放會想辦法引導，會採取手段讓熊好券能有效分流。
黃郁芬在台北市議會財政建設部門質詢時，指出去年發放的熊好券，雖然使用率高達95.9%，看似使用率相當高，不過對商家的補助似乎有限。黃郁芬進一步揭露，熊好券中的市集券，合約店家中有48%的店家「一張熊好券都沒收到」；收券率次低的則是藝文券，有36.9%的店家0收券。至於整體來說，則有32.2%的合約店家未收到任何一張熊好券。
黃郁芬接著質疑，市府方面為了鼓勵店家以熊好券收款，舉辦了「收券王」活動，獲得最多熊好券的商家將獲得額外的獎勵，結果五種券類的收券王都是大型連鎖企業。黃郁芬指出，連鎖企業有廣告的曝光優勢，「但真正需要北市府補助的是小店家，在獎勵機制裡面是消失的。」
黃郁芬也具體要求，針對零收券店家，滾動式檢討原因、針對有需要之個別店家加強輔導；並針對自述未因熊好券提升業績之店家，了解成因、提出改善方式，以利振興政策發揮成效、幫助各級店家。至於熊好券收券王之獎勵方式，應依規模分別排序、以免淪為對連鎖與大型店家的重覆獎勵。
對此產發局長林崇傑回應，表示有針對去年熊好券的發放跟回收結果做調整，所以今年會想辦法去引導，想辦法讓券分流至特定的合作店家。其中針對市集券的部分，林崇傑指出，未來民眾在抽到後，券種就會細分市集用或夜市用，讓券可以平均分配。