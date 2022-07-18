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為選舉才遷戶籍是常態？綠議員諷柯志恩發言人是豬隊友

▲柯志恩日前確診，還在隔離中，改以空戰主打政見。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.08）
▲柯志恩日前確診，還在隔離中，改以空戰主打政見。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.07.08）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-18 15:18:012022-07-18 15:22:06

高雄市長近期的拜廟行程，被國民黨高雄市長參選陳柯志恩質疑選舉才來踩點拔樁，不該是父母官應有的表現，被球評石明謹酸柯7月5日辭將戶籍遷入高雄，才是為了選舉才來設籍，柯團隊發言人陳麗娜今（18）日表示，前市長陳菊等人也都是選舉前設籍的，民進黨議員邱俊憲則說陳菊院長 1991年到高雄就沒有離開過，發言人功課不做好，不小心就會變豬隊友。

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外界解讀陳其邁近日是拔樁行程，柯志恩表示，競爭有利於市民，也彰顯民主選舉的真諦，候選人要爭取最大多數的認同，但不禁令人納悶，難道身為市長陳其邁過去都不到或很少到眷村關心嗎？還是眷村不在其市政治理範圍？所以他的出現是「異常」而非「日常」？

▲今天陳其邁的參香活動現場湧入前金、新興及部分苓雅區超過40多位里長出席陪同，廟方主委蔡瑞彬更帶領現場所有里長連呼「凍蒜！」。（圖／翻攝畫面）
▲陳其邁近期頻跑廟參香，搶攻宗教票倉。（圖／翻攝畫面）
柯說，現任者挾其行政優勢，以市政之名兼跑選舉，在台灣見怪不怪，問題在於，是不是競爭對手帶來壓力，這位市長才開始勤跑，甚至積極想搶攻哪一票倉？如果市長現身讓人宛如看到「稀客」，我覺得這樣的市長才該檢討，是否之前都太輕鬆？還是在綠營鐵塊區就可以「涼涼做」了嗎？

但柯這樣的回應被酸也是為了選舉才設籍高雄，柯團隊發言人陳麗娜則說，前市長陳菊或幾個外縣市來的候選人也都是選舉前設籍的，這一般來講是司空見慣，特別拿這個出來講是民進黨利用很多側翼、小綠綠或是議員都不正面回答柯提出的政策性問題，不論是校園霸凌還是老年人照顧等問題，都還沒聽到市長陳其邁正面的回應，市長不能躲避政策，不是回答「現階段把市政做好」這樣就好了，而是面對下四年的挑戰，如何跟民眾說清楚、講明白。

高雄市議員邱俊憲則反批「國民黨陳發言人基本功不做好，難怪國瑜追蹤器一直下落不明」，前市長的戶籍所在又被國民黨發言人陳麗娜拿出來轉移焦點，事實上就是，陳菊院長在1991年到高雄後就沒有離開過，而前市長謝長廷1996年到高雄，也就沒有離開過，反觀國民黨的韓國瑜前市長呢？2018年4月遷戶籍到高雄，2021年戶籍就遷至雲林西螺，國民黨發言人這槍又是開在自己同黨籍的前市長韓國瑜身上。

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