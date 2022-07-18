為選舉才遷戶籍是常態？綠議員諷柯志恩發言人是豬隊友

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柯說，現任者挾其行政優勢，以市政之名兼跑選舉，在台灣見怪不怪，問題在於，是不是競爭對手帶來壓力，這位市長才開始勤跑，甚至積極想搶攻哪一票倉？如果市長現身讓人宛如看到「稀客」，我覺得這樣的市長才該檢討，是否之前都太輕鬆？還是在綠營鐵塊區就可以「涼涼做」了嗎？
但柯這樣的回應被酸也是為了選舉才設籍高雄，柯團隊發言人陳麗娜則說，前市長陳菊或幾個外縣市來的候選人也都是選舉前設籍的，這一般來講是司空見慣，特別拿這個出來講是民進黨利用很多側翼、小綠綠或是議員都不正面回答柯提出的政策性問題，不論是校園霸凌還是老年人照顧等問題，都還沒聽到市長陳其邁正面的回應，市長不能躲避政策，不是回答「現階段把市政做好」這樣就好了，而是面對下四年的挑戰，如何跟民眾說清楚、講明白。
高雄市議員邱俊憲則反批「國民黨陳發言人基本功不做好，難怪國瑜追蹤器一直下落不明」，前市長的戶籍所在又被國民黨發言人陳麗娜拿出來轉移焦點，事實上就是，陳菊院長在1991年到高雄後就沒有離開過，而前市長謝長廷1996年到高雄，也就沒有離開過，反觀國民黨的韓國瑜前市長呢？2018年4月遷戶籍到高雄，2021年戶籍就遷至雲林西螺，國民黨發言人這槍又是開在自己同黨籍的前市長韓國瑜身上。