國旅補助上路 飯店大手筆再加碼 暑假住飯店便宜又好玩
中央悠遊國旅補助上路，地方政府、業者紛紛加碼促銷。悠遊國旅計劃中自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵800元、星級旅館最高可享1300元補助。高雄漢來大飯店自行再加碼回饋1,300元，加上高市府追加的200元，等同於入住高雄漢來每房最高可折抵2,800元。高雄翰品酒店也釋出超級優惠，配合國旅補助等方案，兩人同行只要1000元即可入住星級飯店。
高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，暑假開始即明顯感受到旅客回流，尤其7月第一個假日看到許久不見的爆滿人潮。入住漢來「悠遊國旅住宿專案」，凡符合國旅補助條件者即每房可折抵2,800元，民眾僅支付2,860元即可入住高樓層擁有大窗美景的新房間，禮遇內容包含海港自助式雙人早餐、免費使用露天泳池、健身房與價值1000元的三溫暖等服務設施，另為了更便利旅客，還提供左營高鐵與飯店專車接駁服務，客人直接省下接駁交通費用。陳素娟也提醒，要留意的是如果預算用完，就會停止相關補助，把握「先住先贏」的機會。
高雄翰品酒店表示，響應政府悠遊國旅方案，於週日至週四入住，除了可享政府補助每房最高1300元，以及高市府補助的200元外，成為環保集點會員另外再現折200元，加上飯店再加碼1300元，除了可以現折300元之外，發送1000元的雲朗悠遊券，可以下次入住每房折抵500元，贈送的悠遊券使用截止日至明年1月15日止。
高雄翰品酒店舉例，兩人同行入住飯店一晚3000元，扣除國旅補助1300元，高雄市補助200元，雲朗加碼300元，再加上環保集點會員200元，當場現折2000元，只要付1000元的費用即可入住，形同一人只要500元。此外，飯店又加碼贈小禮，有港點兌換券或高港小火車搭乘券，讓暑假住飯店便宜有吃又有玩。