文總攜手在台港人辦展　盼透過香港蘋果日報「備份香港」

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有感於近幾年香港局勢的改變，文總秘書長李厚慶表示，這幾年來，香港民主自由受到壓迫的局勢持續動盪，為延續台灣對香港的聲援和支持，一群在台灣的香港朋友，與文化總會合作，在文總一樓的城南空間，策畫了名為『備份一座城市』展覽。策展內容透過創刊26年、最終被迫停刊的蘋果日報，見證香港曾經的繁華，以及如今的失落。
2020年8月10日，蘋果日報總部遭搜索，創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪，至今仍在獄中，隔年6月《港蘋》被迫停刊；後續隨著港版國安法生效後，部分香港人離開香港，落腳世界各處。
備份香港團隊成員指出，《港蘋》在1995年橫空出世，其大膽、創新，甚至不惜違法、踩線的作風，在香港取得獨特定位，隨著中共對香港政府的介入加深，一家又一家媒體倒向，《港蘋》仍堅持民主自由的立場，不止歇地抨擊港府當局專制極權作為，並多次與抗爭民眾並肩，創刊26年來，始終以報導真相捍衛香港，團隊花了9個月時間，蒐集來自全球港人收藏的《蘋果日報》並備份，盼將香港曾經的自由與動盪紀錄下來。
備份香港團隊成員表示，特展共有4區、展出逾百份剪報，帶領大眾從1995年6月20日《港蘋》創刊到2021年6月24日最後一刊，所記錄的香港歷史與動盪，包括2003年香港政府提交《國家安全條例》草案、2014年雨傘革命、2019年反送中運動、2020年《國安法》通過等，《港蘋》如何不畏動盪時局，堅決捍衛民主自由到最後一刻。
備份香港團隊成員說，雖然現在《港蘋》已不在，但藉着把報紙備份、把記憶備份，能讓以後的人知道這些故事；展覽特別設置QR code掃描，讓觀展民眾留下話語，共同參與過去的香港、一起成為歷史的記錄者，盼大眾備份並分享，「讓更多人一起記得這座城市曾經的美好與掙扎。」
文總表示，「備份一座城市BACK UP HONG KONG」特展將從7月19日至8月21日，於文化總會城南空間NO. 1展出，這是一場集眾人之力的展覽，也象徵港人無論身在何處，仍以各自的方式記得香港，期盼有一天再度眾志成城。