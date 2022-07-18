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狗收容所徵輔導員！「牠」竟成員工：哥街頭不是混假的

▲紐西蘭一隻橘貓竟然成為狗狗中容中心裡的「動物輔導員」！（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲紐西蘭一隻橘貓竟然成為狗狗中容中心裡的「動物輔導員」！（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 16:16:36

這年頭連動物也會主動找工作啦！在紐西蘭威靈頓有一所名叫「Moa Point Dog Shelter」的狗狗的專門收容中心，日前正在瘋狂尋找可以安撫狗兒們情緒的「動物輔導員」，正當工作人員還在傷腦筋找不到適合人選時，一隻長年在街頭遊蕩的橘貓突然現身，沒想到牠竟然因此得到這個輔導員的新工作！

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▲「柯林（Colin Feral）」原本是一隻浪浪，沒想到牠在街頭遊蕩的日子造就牠一眼就能辨認狗狗的個性。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲「柯林（Colin Feral）」原本是一隻浪浪，沒想到牠在街頭遊蕩的日子造就牠一眼就能辨認狗狗的個性。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲在辦公室內還有自己的專屬小角落。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲在辦公室內還有自己的專屬小角落。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
根據《The Dodo》報導，這隻漂亮的橘貓的名字叫做「柯林（Colin Feral）」，牠原本是當地的浪貓，被救援後暫時送到這裡，工作人員卻發現柯林一點都不怕狗狗，而且他們觀察到，柯林非常懂得判斷狗狗的個性，如果狗狗是情緒躁動或是有攻擊性的，柯林就會馬上躲到高處，如果狗狗平易近人，雖然有些緊張但是柯林會選擇跟牠們玩在一起甚至躺在一起，讓工作人員藉此判斷這隻狗狗是否適合與其他動物一起相處。

▲柯林不僅不怕狗狗，反而能幫助工作人員辨別每一隻待認養的狗狗個性如何。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲柯林不僅不怕狗狗，反而能幫助工作人員辨別每一隻待認養的狗狗個性如何。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲收容中心裡的狗狗都喜歡來找牠玩。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲收容中心裡的狗狗都喜歡來找牠玩。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲有柯林的陪伴，這些狗狗很快就不再感到不安。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲有柯林的陪伴，這些狗狗很快就不再感到不安。（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲柯林：你要表現好一點，才能趕快找到新家喔！（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
▲柯林：你要表現好一點，才能趕快找到新家喔！（圖／Animal Services Wellington & Hutt Valley臉書）
有趣的是，柯林似乎很喜歡這一份工作，牠喜歡在收容中心閒晃、結交狗兄弟，並且適時地待在狗狗身旁降低牠們的不安與恐懼感，果然沒多久柯林因為發揮自己的才能，很快就成為收容中心裡的人氣王、為自己找到長期飯票（工作），甚至還成為這些待領養狗狗們的精神支柱，偶爾還兼任辦公桌上的紙鎮以及保安呢！現在來看一段柯林居家時的生活影片，真的很像狗狗啊！（編輯：陳珮瑜）


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