陳其邁推動社宅慢半拍？綠議員：柯志恩偷酸韓國瑜

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柯志恩並質疑，如果陳其邁真的很重視社會住宅，為什麼「鳳翔安居」去年7月30日才簽約，又簽約後原訂開工日期是「112年2月27日」，但卻要在今年7月14日舉辦開工典禮。到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？請陳其邁市長，勿如「童年」的歌詞「總是要等到考試以後，才知道該唸的書都沒有唸」，現在高雄加快社宅的腳步，不是做功德，而是該做的功課都還沒做，政績都在靠中央幫。
邱俊憲則表示，陳其邁市長上任後，把在中央歷練的經驗帶到高雄，高雄財源有限，他知道中央有推動社宅的規劃和資源，就積極找中央來合作規劃，並交代林欽榮副市長召集社會住宅整合平台會議，每個月固定開會，來協助營建署南工處及住都中心取得所需要的土地、督導工程進度。
邱俊憲說，正因如此，陳其邁才能在短短兩年內，在高雄推動超過萬戶社會住宅，如此驚人的績效被柯志恩說慢半拍，陳其邁市長從上任到現在，已經開工的社會住宅有九處，下禮拜第十處仁武安居也要開工了。
邱俊憲並反問柯志恩，有哪位縣市首長可以在兩年內，生出一萬戶社會住宅？反觀韓國瑜在得到高雄人給的機會後，規劃的社宅相關預算和計劃是0、ZERO、沒有；邱俊憲懷疑，柯志恩其實是要偷酸韓國瑜，但是又不敢得罪韓粉，才會如此進退失據，又一次顯露對市政的生疏和無知，建議柯志恩下次發文前，先問問在地的議員和耆老。