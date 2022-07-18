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獨╱《原子》天王星冠軍曲解密！歌詞竟是吳昱廷淘汰感言

▲《原子少年》第一季完美收官，天王星奪下冠軍團，確定出道。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》第一季完美收官，天王星奪下冠軍團，確定出道。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-18 17:44:012022-07-18 17:58:47

最強男團選秀節目《原子少年》17日畫上圓滿句點，初登場就滿分封王的冠軍天王星，像經歷了一場雲霄飛車般的旅程，從投票人氣最低的一團，上舞台以〈KING〉燃炸全場後，第三戰天地聯盟〈懶得跟你講〉再起巔峰，第四賽制又因換歌〈底加啦〉，一度瀕臨淘汰邊緣，最終戰的〈YOLO〉結合古典與饒舌，掀起全場高潮，拿下眾望所歸的冠軍，這期間的快樂與悲傷，都被選手吳昱廷寫在歌詞裡。

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▲天王星首度遇到難關，團員心情大受影響，左起為小孩、高胥崴、蔡承祐、吳昱廷。（圖／野火娛樂提供）
▲天王星首度遇到難關，團員心情大受影響，左起為小孩、高胥崴、蔡承祐、吳昱廷。（圖／野火娛樂提供）
天王星創作實力堅強，又有多位街舞高手，擁有英國皇家鋼琴檢定八級實力的吳昱廷，在《原子少年》展現精湛寫詞和彈琴功力，以鋼琴加饒舌為表演歌曲〈YOLO〉開場，歌詞寫道「有天會被看見，幾個帶著夢想的少年把那偏見踩扁，不管那打擊不可能倒下，不存絲毫的哀怨，怎麼可能忘記你們每張可愛的臉，但我也從來沒有想過可以離夢想那麼近，從來沒後悔就算不被相信，第一次的冠軍怎麼能被忘記！我們是誰，我們是天王星！」超級熱血的描述，讓台下選手們熱淚盈眶！

《NOWnews今日新聞》在冠軍賽直播之夜，專訪吳昱廷如何譜出這段貼近少年心聲的創作，他第一次公開這個秘密，原來這段慷愾激昂的歌詞，竟然是在比賽〈底加啦〉時在後台寫的，他回憶起那段低潮，坦言當下非常感性，「我在台上已經哭過，分數又那麼低，就覺得完了，沒關係，這就是最後一次，就把這首寫下來」、「我那時候覺得要被淘汰了，想唱一段感言，在後台寫的歌詞，想說最後一幕要帥一下！沒想到下一首直接可以用」。

雖然可愛曲風的〈無厘頭〉臨時被換掉，讓天王星經歷波折起伏，吳昱廷和隊長高胥崴還是覺得〈無厘頭〉這首歌氛圍很棒，見面會的短版演出讓人意猶未盡，希望粉絲幫忙敲碗完整版，繼續挑戰天王星的可愛極限！而〈底加啦〉是多了一首意外的收穫，可以炸掉觀眾的歌曲，他笑說，第四賽制結束後，就突然收到通知，可能要練一段鋼琴，鍛鍊出強心臟的他自豪「我最累的都熬過了，這次我還有兩個禮拜可以練琴，不是兩天而已，經過〈底加啦〉之後，沒有什麼事是趕的」，挺過難關之後，天王星再用實力扳回一城！ 

▲《原子少年》擅長饒舌的天王星，王者氣勢征服全場，後排左起為蔡承祐、高有翔、高胥崴，前排左起為吳昱廷、小孩。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》擅長饒舌的天王星，王者氣勢征服全場，後排左起為蔡承祐、高有翔、高胥崴，前排左起為吳昱廷、小孩。（圖／野火娛樂提供）
吳昱廷就讀師大外文系，一直給人學霸印象，算是天王星裡的理性代表，沒想到「高材生崩潰」竟有高度反差萌，上綜藝節目被沈玉琳逗得哈哈大笑，淘汰時刻他又啜泣不止，被金雲吐槽「沒看過有人這樣哭的」，高胥崴透露吳昱廷私下很感性，是天王星裡蠻常哭的成員，吳則自嘲「我淚點很低，淘汰時我不是第一個哭的，憋了很久，只能說我一爆掉就非常好笑」！

《原子》冠軍賽揭曉當晚，最後高光時刻，吳昱廷幾乎沒發表感言，被問到為何？他笑說當時已經是深夜，「前面小孩講了10分鐘，他開了一個頭就要把故事講完，然後東湊西湊找不到重點」，擔心拖延時間，不想耽誤大家收工，個性內斂的他選擇淡定以對，「如果有人問我為什麼話很少，我會播放天王星首次見面時講的話，『我把想說的都寫在歌詞裡』！」

節目上霸氣十足的天王星，歌詞比較殺氣騰騰，私下的吳昱廷其實愛寫情歌，組團「亞特蘭提斯」的作品能顯見他柔情的一面，「我們的詞在進化中，不會那麼攻擊性，其實到比賽後面都是比較走心」，天王星奪冠後即將推出新單曲，同樣也會有他參與創作，冠軍隊會再以何種形象返回舞台令人驚豔，是《原子》粉絲們最引頸期盼的。

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不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

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