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全國首創正念教育課程　台師大與新北市簽訂合作備忘錄

▲台師大教育學院院長陳學志（左）與新北市教育局長張明文（右），今（18）日簽訂合作備忘錄，推動正念教育課程。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.18）
▲台師大教育學院院長陳學志（左）與新北市教育局長張明文（右），今（18）日簽訂合作備忘錄，推動正念教育課程。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.18）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-18 17:37:54

台師大今（18）日與新北市教育局簽訂「正念社會情緒學習」的合作備忘錄，進行正念融入課程的合作計畫，將運用台師大教育學院研發設計且經過實證成效的 「正念社會情緒學習」MindSpring 教案及教材，實踐於教學現場，讓新北市國高中教師減壓、獲得更多心靈成長，也讓學生在後疫情時代能安定身心、覺察自我、懂得調節情緒、關懷自我與他人，111學年度起將在新北市3所國高中試辦。

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台師大自2018年起透過高教深耕計畫，推動一系列「以定心正念輔導促進師生身心健康」的工作坊、講座、體驗營、培訓課程，並成立「定心正念學習網」幫助學校師生以及運動員將正念方法運用於日常生活，並編製「正念引導的基礎與實務」教材，同時開發正念APP，探討如何透過數位正念APP訓練，協助不同族群聚焦專注。

台師大教育學院院長陳學志表示，正念課程能減緩師生負面情緒的困擾、提升學習與工作效率、時時提起自己覺性，培養情緒調幅的能力、改善生活品質、提升幸福感，讓校園氛圍更溫馨。

他指出，近年來有不少民間團體引入各種國際認證的正念課程，並獲得好評，但這些教材並非為國內學生量身訂作且受限於版權，較難推廣到一般校園中。

為協助更多師生一起體會正念的好處，台師大號召專家學者與教師加入，研發出第一套兼具理論性與實用性的「正念社會情緒學習課程MindSpring」，該教材不但符合108課綱的素養學習，也結合課綱與重大議題，採融入式、跨領域方式進行。

為了驗證效果，台師大團隊針對課程採準實驗研究法，並開發具信效度的標準化量表，經過嚴謹的學術研究取得幾項成果。陳學志指出，在教師部分，參與實驗課程的老師經過6次培訓後，其正向情緒、幸福感（社會、情緒、心理）與自我慈悲顯著提升，而負向情緒（憂鬱、焦慮、壓力）與情緒勞務明顯下降，班級管理也更順利；實驗課程顯著提升小學生的學習動機、學業成就、幸福感，並降低焦慮與違規行為。

在幼兒教保人員部分，經過連續4周、每次2小時的實驗課程，可提升教保人員的幸福感（社會、情緒、心理）以及深層情緒行動；在幼兒部分，透過6週的實驗課程（包含情緒的基礎認識、關心他人、敞開心房溝通、友善對待他人、分享同理心、正念練習），發現實驗組幼兒的親社會行爲提升，問題行爲（外顯問題、行爲症狀）下降、適應技巧也有改善。

台師大表示，今年6月起獲得台灣楓葉國際實驗學校邀請，在國中階段導入密集的正念社會情緒學習課程，今天與新北市簽定合作備忘錄，將於111學年度起，由新北市鶯歌工商、石門國中、安溪國中3所學校率先實施，將由台師大專業正念課程師資帶領3校教師社群，每學期規劃6次教案設計工作坊，進行教案撰寫與課程融入，並提供教案資料庫，供教學研究或課程運用。

安溪國中校長池旭臺提到，已在學校進行「心寧靜運動」，於上課前1分鐘撥放正念引導語，請全校師生一起靜心共學，發揮不錯的成效，學生在今年會考成績大放異彩。本次與台師大合作正念教育融入課程，盼帶給教師創新的課程思維，讓教師班級經營更有成效、課室氣氛更佳和諧。

新北市教育局長張明文表示，後疫情時代，教師如何關照自我身心、適當減壓及察覺尤其重要，與台師大合作將正念導入各科課程教學中，可讓教師情緒穩定，並讓學生學到情緒管理，未來將推廣至更多學校，營造友善、和諧的課室氣氛。

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