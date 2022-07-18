全國首創正念教育課程　台師大與新北市簽訂合作備忘錄

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台師大教育學院院長陳學志表示，正念課程能減緩師生負面情緒的困擾、提升學習與工作效率、時時提起自己覺性，培養情緒調幅的能力、改善生活品質、提升幸福感，讓校園氛圍更溫馨。
他指出，近年來有不少民間團體引入各種國際認證的正念課程，並獲得好評，但這些教材並非為國內學生量身訂作且受限於版權，較難推廣到一般校園中。
為協助更多師生一起體會正念的好處，台師大號召專家學者與教師加入，研發出第一套兼具理論性與實用性的「正念社會情緒學習課程MindSpring」，該教材不但符合108課綱的素養學習，也結合課綱與重大議題，採融入式、跨領域方式進行。
為了驗證效果，台師大團隊針對課程採準實驗研究法，並開發具信效度的標準化量表，經過嚴謹的學術研究取得幾項成果。陳學志指出，在教師部分，參與實驗課程的老師經過6次培訓後，其正向情緒、幸福感（社會、情緒、心理）與自我慈悲顯著提升，而負向情緒（憂鬱、焦慮、壓力）與情緒勞務明顯下降，班級管理也更順利；實驗課程顯著提升小學生的學習動機、學業成就、幸福感，並降低焦慮與違規行為。
在幼兒教保人員部分，經過連續4周、每次2小時的實驗課程，可提升教保人員的幸福感（社會、情緒、心理）以及深層情緒行動；在幼兒部分，透過6週的實驗課程（包含情緒的基礎認識、關心他人、敞開心房溝通、友善對待他人、分享同理心、正念練習），發現實驗組幼兒的親社會行爲提升，問題行爲（外顯問題、行爲症狀）下降、適應技巧也有改善。
台師大表示，今年6月起獲得台灣楓葉國際實驗學校邀請，在國中階段導入密集的正念社會情緒學習課程，今天與新北市簽定合作備忘錄，將於111學年度起，由新北市鶯歌工商、石門國中、安溪國中3所學校率先實施，將由台師大專業正念課程師資帶領3校教師社群，每學期規劃6次教案設計工作坊，進行教案撰寫與課程融入，並提供教案資料庫，供教學研究或課程運用。
安溪國中校長池旭臺提到，已在學校進行「心寧靜運動」，於上課前1分鐘撥放正念引導語，請全校師生一起靜心共學，發揮不錯的成效，學生在今年會考成績大放異彩。本次與台師大合作正念教育融入課程，盼帶給教師創新的課程思維，讓教師班級經營更有成效、課室氣氛更佳和諧。
新北市教育局長張明文表示，後疫情時代，教師如何關照自我身心、適當減壓及察覺尤其重要，與台師大合作將正念導入各科課程教學中，可讓教師情緒穩定，並讓學生學到情緒管理，未來將推廣至更多學校，營造友善、和諧的課室氣氛。