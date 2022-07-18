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台中生活條件極具吸引力　人口穩步正成長

▲今年台中市人口整體增加率為六都第二(圖／柳榮俊攝2022.7.18)
▲今年台中市人口整體增加率為六都第二(圖／柳榮俊攝2022.7.18)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-18 17:49:50

近年受疫情、少子化及全台進入超高齡社會的影響下，全國人口呈負成長，但台中市人口仍穩步正成長，今年人口整體增加率為六都第二，民政局長吳世瑋表示，如扣除全市國際淨遷徙人口數，台中市去年至今年上半年社會增加數為正增長1萬1381人，可見受惠於就業、投資環境的大幅提升，及公共建設、社會福利愈加健全，台中市的生活條件及城市魅力極具吸引力。

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吳世瑋說，據中央統計，全國今年上半年人口總數2318萬6278人，較去年上半年減少30萬1231人，人口負成長是全國趨勢，自109年新冠肺炎疫情影響下，國民因疫情選擇留居海外等待疫情趨緩，造成回國恢復戶籍人數減少、出境滿2年戶籍遷出人數持續增加。


吳世瑋指出，台中市人口今年5月首度低於280萬人，去年至今年上半年遷至國外總人數3萬8267人，如扣除全市國際淨遷徙人口數，中市社會增加數為正增長1萬1381人，在六都的自然增加率、社會增加率及人口增加率皆為負成長下，台中市今年人口整體增加率仍為六都第二。


此外，台灣邁入高齡化社會，全國人口少子化趨勢明顯，各縣市出生率持續下降，從自然增減人數分析，死亡高於出生數是全國的趨勢，台中因經濟蓬勃發展有社會人口增加的優勢，人口減少的幅度比六都算平緩。


吳世瑋指出，市府積極打造友善育兒環境，今年起不僅降低公托月費，更提高生育津貼至2萬元，且持續進行公托、公幼、親子館倍增計畫，透過完善公共托育資源與平價托育服務，讓家長放心、小朋友健康快樂成長，逐步減輕家長負擔，台中市不斷成長的基礎建設與就業機會，是不少民眾的移居首選，對周邊縣市的人口更產生磁吸效應，顯見台中的生活條件及城市魅力極具吸引力。


民政局說明，疫情改變民眾的生活型態，連帶出生率及結婚率均下滑，除各項福利政策，市府也持續推出各項友善婚育措施，如今年下半年推出六大興趣主題共11場次的單身民眾聯誼，9月也將在后里馬場舉行聯合婚禮，歡迎大家踴躍成家。另經統計，台中市結婚率去年至今年上半年均穩居六都第一，顯示市府多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，穩健提升民眾安居台中生兒育女的意願，市府團隊也將持續攜手努力，讓市民宜居幸福好生活。

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