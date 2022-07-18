曾莞婷廚房恩愛桌上直接來　激戰呻吟「空中甩內褲」

曾莞婷在Netflix喜劇《媽，別鬧了！》是肉慾擔當，和鍾承翰的床戲尺度火辣辣，劇中賈靜雯住到閨密曾莞婷家，半夜聽到呻吟聲，原來是曾莞婷和未婚夫在廚房激戰，曾莞婷只穿1件絲質睡衣，坐在流理台上擁吻鍾承翰，叫聲大膽又露骨，內褲整個拋在空中大甩特甩，賈靜雯在一旁都看呆了。
曾莞婷透露這場戲只穿絲質睡衣上陣，因為坐在流理台上空間很小，劇組貼心幫她墊了墊箱，與鍾承翰這場動作戲，曾莞婷需要用巧勁讓睡衣往下滑、內褲被扒到小腿，因此拍了好幾次，曾莞婷演到一半突然喊：「有東西頂到我好痛。」全場瞬間緊張，原來是被墊箱頂到，嚇了大家一跳。
曾莞婷如此豁出去表演，笑說自己是被導演陳慧翎騙了，導演一見到她就說：「我覺得妳八點檔演得很好。」曾莞婷聽了超級感動，「從此她講什麼我都在所不辭。」戲裡她的服裝非常貼身，為此一周跑5次健身房，第一場戲在瑜伽教室登場，導演說：「不夠大。」曾莞婷馬上再墊2顆水餃墊，身材豐滿到不行。
曾莞婷獲得觀眾讚「超沒包袱」、「演技又上一層樓」，她說：「其實我跟導演一樣，不喜歡做一樣的事、演相同的角色，所以當初拿到劇本的時候，就覺得這個角色我一定要好好掌握，不能演的太鹹濕做作，希望角色是渾然天成，可以默默勾起大家內心的慾望跟小劇場，讓大家會心一笑！當然看到大家肯定的反應跟那麼支持，也就是我們演員最好的回報。」