房市／寫地方故事！三高中校刊社獲信義房屋在地關懷獎

紀州庵文學森林2018年起舉辦高中校刊競賽，第五屆「新一代 字掘力」15日頒獎，今年共有來自全台50所高中職學校校刊團隊參賽，由《小日子》創辦人黃威融、資深平面設計師翁國鈞、《聯合文學雜誌》副總編輯神小風擔任評審，共計頒發11座獎項，是歷來規模最大的一屆。
信義房屋2004年起推動「社區一家」，2015年啟動第二個十年的「全民社造行動計畫」，不僅連續五屆贊助賽事，此次也延續上屆開始增設的「信義房屋在地關懷獎」，希望呼應本身推動「社區一家」計畫長達18年的初衷，鼓勵青年學子以文字關心自己生活的社區、家鄉。
「信義房屋在地關懷獎」優勝由再興中學《共鳴》奪得，書寫已經熄燈的木柵光明戲院一帶，透過訪問老木柵人與市場攤商，再以時間軸的方式，呈現商圈的興衰軌跡。編輯社學生王政紘說，光明戲院已經熄燈，一旁的市場也逐漸沒落，即將要展開都更，「再不寫就來不及了」，希望透過學生的視角，把在地人相當孰悉的地標，透過文字保留下來。
「信義房屋在地關懷獎」佳作則有百齡高中《地齡人傑》獲得，編輯團隊深感於士林夜市近年人潮大量減少，箇中到底發生了什麼事、攤商做了哪些努力，又遇到哪些困難？透過與6間商家的對談，輔以精彩的繪圖、編輯功力，讓一段段故事躍然紙上；評審推薦獎得主則是嘉義高商《嘉商青年》，無論是嘉義市路邊看見的老屋新生，或是已經消逝的眷村、知名地標的今昔變化，都透過編輯團隊的筆以及照片一一呈現。
紀州庵文學森林館長封德屏與評審老師皆表示，此次許多獲獎作品與坊間商業作品相比也毫不遜色，尤其關注地方議題，並從青年角度積極探索所處的時代、社會；信義房屋也強調，希望透過設置在地關懷獎，希望讓各地的發展與文化加入青年視角的關注，也鼓勵學子透過文字的力量，把對於地方的關心，傳達給更多讀者。主辦單位亦將自15日起；同時，也規劃線上展示及人氣投票，讓更多讀者和社會大眾了解新一代的思維與創作，如何藉由紙本刊物加以呈現。
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