女主播遭疑「熱戀球員」後害羞發聲 自認：我是一個怪人
近來一位身穿暗黑、綁帶式比基尼的女主播掀起網友討論，她是現任東森新聞台主播張良瑜，神似后翼棄兵女主角安雅泰勒喬伊，平時以專業播報、清晰口條、甜美形象深植人心，成熟的播報風格，遇到突發狀況臨危不亂，但私底下的她，其實是一名「運動狂粉」。張良瑜近來接受《NOWnews今日新聞》訪問，除了分享熱愛看球的心情之外，也大方談起感情觀。
張良瑜一談起籃球比賽，眼神瞬間發亮，「很多女孩的童年可能是洋娃娃和少女漫畫，我的童年是林志傑和曾文鼎」，因為家人都愛看籃球比賽，張良瑜耳濡目染，從小學三年級就開始熱愛看球，譬如最近甫落幕的T1職籃賽事，全家海神隊胡瓏貿在封王戰表現亮眼，一舉奪下冠軍賽MVP，她也PO出6年前和胡瓏貿捧著HBL冠軍金盃的照片，吸引大批粉絲按讚轉發。
張良瑜坦言現階段要兼顧新聞播報、氣象播報、體育主持、新聞採訪的確不容易，幾乎沒有休假時間，「我的確同時斜槓許多角色，但每一項都是我的摯愛，既然選擇了，就是竭盡所能做到最好。現階段還是以新聞專業為主，當然也不會放棄精進體育主持的能力」。
由於從大學開始就在體育線實習，長年接觸體育，不少人好奇張良瑜是否和球員交往過，她則害羞地說：「我真的沒有和籃球員或是新聞同業交往過，倒也不是刻意迴避，單純只是還沒有遇到適合我的，可能我是一個怪人，常常活在自己的世界」，張良瑜自爆目前單身，因為工作性質緣故，希望另一半是可以傾聽她的工作瑣事、注重心靈交流的人。