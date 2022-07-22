出國玩買不到「海外突發疾病險」怎麼辦？專家提供2建議

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磊山保經業務總監張翠玲指出，過去客戶出國前會推薦他們投保旅平險，除了傷害保障、傷害醫療外，也會提醒加保海外突發疾病，如果在海外遇到突發疾病非意外，也能有足夠的保障支付海外的醫藥費。但因新冠疫情爆發後，目前各家保險公司的旅平險暫停受理海外突發疾病及部分旅遊不便險項目，若有出國計畫的民眾，她建議要先將自身的保證補強，讓醫療險額度達可足夠支付國外的醫療費用。
在強化自身醫療險部分，她建議出發前一定先來了解自身的商業保險是否足夠，若需要加強保障，最好出發前30天完成投保，而且是要完成投保，而不是開始投保，避免照會或是其他體況調查耽誤權益，確保出發前保單已經過了等待期30天，帶著足夠的保障安心出遊。同時，出國時請務必攜帶英文版醫療保險證明一併帶出國，如果用到海外醫療，當地外國醫師也能先看你買的保險內容，比較能精準開立符合實際就醫狀況和保險申請條件的醫師證明。
台灣人壽也指出，現行醫療險日額型或實支實付型的保障範圍不僅限於國內所發生的疾病或意外事故，保戶若出國時有就醫需求，也可透過醫療險來分散海外醫療費用損失。由於海外突發疾病屬於實支實付型商品，且考量國外就醫費用較高，建議民眾可優先選擇實支實付型醫療險以滿足保障需求。
但要注意的是，一般實支實付型商品通常於條款內，約定被保險人若非以全民健保身分就醫，理賠金會打折給付，因此民眾若在國外發生不可預期的緊急傷病需於當地就醫時，自付的醫療費用若經健保署核退，民眾可以持「核定通知書」依所投保的實支實付型醫療險向保險公司申請理賠，這樣剩下的醫療費用差額就可被視為以全民健保身分就醫，進行理賠金申請。
國泰人壽也表示，現售日額型或實支實付型醫療保險商品的保障範圍皆有涵蓋保戶於海外如不幸確診，並經當地合格醫療院所診斷後需接受住院或手術治療產生的相關費用，即能獲得保險保障，建議民眾可預先規劃完善醫療保障，以滿足日常醫療保障需求，建構完善保障防護網。
在海外就醫理賠申請，國泰人壽說，除中國大陸以外地區之醫療理賠，原則上文件可免認證，申請所需文件則依商品條款內容的規範為原則，主要包含醫療費用收據、費用明細、診斷書或其他相關證明文件等，理賠人員於審理過程認為有必要時，會再通知補全其他資料加以確認。
至於目前包含日本、泰國也有提供入境旅客短天期醫療險，民眾可以在抵達當地機場再進行投保，但張翆玲提醒，當下一定要了解投保內容是否符合「需求與預算」，加上入境後是否能夠順利成保也是個未知數，而海外投保若產生理賠事故，後續的資料提供及理賠辦理等，需仰賴當地的業者處理，她還是建議，大家出發前除了在國內先做好醫療規劃，也可以事先申請英文的投保證明，證明自己擁有的醫療保險額度，避免當地投保有狀況時。當局要求提出投保證明，卻無文件可提供的窘境。
新安東京海上產險也提醒，民眾於海外旅遊期間在當地投保醫療險，部分國家當地雖有提供中文服務，但可能面臨語言溝通等問題，提醒投保前宜詳閱保單內容、確實了解保障範圍。
至於國內保險公司可否代投保？根據保險商品銷售前程序作業準則，保險業銷售各種保險商品前，除法律另有規定或因性質特殊經主管機關核准外，應申請主管機關核准後，始得銷售。也就是說，保險業若銷售非經金管會核准的境外商品屬非法行為。
其實，也不只是出國旅遊才要做好醫療保險規畫，張翠玲表示，新冠肺炎疫情只是一個事件、每天有很多訊息告訴大家要「重視風險」，過去很多客戶都只是「買商品繳保費」，卻不了解保障內容是什麼，建議民眾要找到專業的壽險顧問來檢視保單，先盤點手上的保障是否符合目前的需求，再進一步量身打造專屬的保單規劃。另外，特別提醒民眾實支實付是轉嫁高額醫藥費的好工具，防疫神單已經過去了，關於悍衛荷包的NO1神單就是實支實付了，因此，當民眾預算足夠，建議可添購可使用副本理賠的實支實付商品，讓風險發生時可享有較好的醫療品質。
國泰人壽強調，今年Omicron病毒之亂，造成民眾紛紛購買防疫保單作為防護，但依保單性質來看，防疫保單提供的是一時的保障與補償，長遠而言，罹患重大疾病、癌症或其他疾病的風險亦不可輕忽，民眾應依照人生階段的不同趁早補足保障缺口，以免未來因身體狀況或年齡限制無法順利投保。
國泰人壽也建議民眾優先規劃常見的基礎醫療險如住院、手術或實支實付險，可滿足基本住院病房費、手術支出或非健保給付自費項目等相關醫療保障，降低個人醫療費用負擔，並有機會可享受到較好的醫療品質。當然，如果還有預算，則可進一步規劃如癌症險、重大傷病險，透過適時的一次性大筆醫療保險金，安心進行長期治療甚或購買標靶藥物等自費醫材提升治療成功率，也建議民眾定期檢視保障狀況，及時規劃依不同生涯階段所需加強的保障廣度與深度。