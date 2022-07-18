高英軒承認眼紅影帝朋友　拿獎前險轉行健身教練

梁正群、高英軒今（18日）出席舞台劇《沒有人想交作業》記者會，劇中兩人飾演戲劇系同學，梁正群搶了高英軒的角色，從此變成大明星，種下男人之間的心結。高英軒圈內許多科班好友，像是莫子儀、莊凱勛、黃健瑋，他坦言有段時間會嫉妒朋友得獎，2年前因為疫情沒有工作，他還考慮轉行當健身教練，這期間剛好《咒》導演柯孟融找上門，「突然有戲來找，只想把拿到的做好，真的做好了就入圍了。」
高英軒9日才以《咒》拿下台北電影獎最佳男配角，梁正群說：「我很清楚他一路來碰到什麼，以前看別人得獎，我會羨慕、嫉妒，看到他得獎完全沒有，我一直在哭。」高英軒聽了淚水在眼眶打轉，忍住情緒直呼感動，梁正群說道，表演是自己一生的課題，「我的課題就是我很愛這個工作，得不得獎是其次，我要怎麼保持熱情演下去，這真的滿難的。」高英軒也談到過了35歲，和好友爭取同一個角色的機會大幅增加，但是不會因此產生心結，大家反而互相推薦工作，高英軒有次沒檔期拍服裝型錄，就推薦梁正群和曹晏豪去拍。
高英軒和英文老師女友交往4年多，他透露當初交往關鍵就是從聊電影開啟話題，「她是很棒的觀眾，她看了《女孩上場》跟我說，你終於拍到很好看的戲。」梁正群太太反而從不看老公的戲，「她幫我試鏡對詞，我才講第一句台詞，她就笑出來，拿著攝影機在抖。」梁正群說被老婆改變很多，「我比較矜持，她是一直在自己世界，不在意別人眼光，我很羨慕她活得很自在。」前陣子老婆住在北京，梁正群說：「她是不喜歡接視訊的人，我就覺得夫妻每天都要見一下，所以她接了以後角度很怪，可能只看得到下巴。」
關於男人要交的作業，曾想當健身教練的高英軒，8月6日要參加大力士比賽，去年因為疫情，開始每周維持訓練，8個月內從65增重到73公斤，現在76公斤，往80公斤前進，「我玩得很開心，所以在《作業》裡也不斷提醒大家運動。對演戲，我只想演出每次拿到的角色，找到樂趣最重要。」《沒有人想交作業》8月10日起於南村劇場一連演出24場。