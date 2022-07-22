防疫險賠怕了！出國想買「海外突發疾病險」有得等

我是廣告 請繼續往下閱讀
但今年5月國內本土疫情升溫，產險公司光賠付國內的防疫險就面臨龐大虧損，甚至必須增資及動用重大事故準備金，加上海外情更難掌控，一旦開放出國旅遊，會有多少人在海外確診？尤其1張保費僅數百元的保單，保戶在國外確診、住院，要收多少件的保單保費才夠賠？在擔心防疫險巨額理賠重演之下，加上旅平險是可提前3個月投保，產險業因此在5月開始就陸續將相關產品下架，原本傳有產險業者曾規劃將第五類法定傳染病或武肺列為海外突發疾病的「除外責任」，但因涉及保單變更及重新送審，主管機關也未必能接受，最後乾脆直接下架，而壽險業也擔心民眾湧入投保，亦跟進不賣了。
在海外突發疾病險全面停售後，也引發立委關注，尤其接下來國境解封，屆時國人出國將無保障，立委也期望金管會保險局與產、壽險公會能做出相關評估，是否能讓業者與國外保險公司合作，共同研擬出符合兩國需求的保單，同時保障民眾，又利於風險管控。
不過，據業者透露，其實產、壽險公會近期也有就是否重啟銷售進行討論，但保險局官員表示，由於海外突發疾病險裡面含有法定傳染病相關醫療費用，這部分欠缺國外損失經驗，難以計算合理費率及安排再保，因此各保險公司暫停銷售附加此險種，並表示未來若順利搜集到當地國損失經驗，具體計算出費率，而且能妥適安排再保，確保有效控管風險，在風險承擔量能下，才會再評估銷售此商品的可行性。
新安東京海上產險也直言，疫情期間暫不考慮推出新商品。台灣人壽亦表示，新冠肺炎（COVID-19）已屬全球性傳染疾病，加上具持續變異、傳播速度快及易重複感染的特性，導致商品定價及風險控管不易，加上考量目前新冠肺炎發展多為輕症或無症狀，屬於損失頻率高、損失幅度小的危險，民眾可採自留風險方式處理，國人也有健保及一般商業醫療險補位，因此，短期內尚無考量重啟銷售海外突發疾病醫療保險。
雖然不知何時才會有新海外突發疾病險上架，磊山保經業務總監張翠玲認為，由於海外突發疾病內含法定傳染病，保險公司短期內不得不先下架，但後續保險公司一定要設計推出更符合民眾需求的商品，但為讓保戶得到需要的保障，保險公司也要能長久經營的雙贏局面，保費應該會是有所調整的，至於調整幅度就要看各家保險公司的精算。