獨╱《原子》高胥崴奪冠最催淚　推翻「夢想只限有錢人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2月17日，是天王星第一次進棚拍團體照，接受《NOWnews今日新聞》的訪問，節目尚未開播，稚嫩的選手們面對媒體較為生澀、不擅表達，天王星是人氣投票最弱的一隊，愛唱嘻哈饒舌的團員們坦言不擅拉票，只想「用實力說話」、「把想說的都寫在歌裡」，當天生日的隊長高胥崴展現保險員的熱情，放話要帶領隊伍戰勝每次比賽，儘管過程起伏，但歷經5個月時光，他果然用實力證明自己！
7月17日，在《NOWnews今日新聞》冠軍賽直播之夜，高胥崴重回現場，慶祝奪冠之夜，得知這番感言激勵許多人，他憨笑說：「我滿感謝被記得，代表這個名言是有利用價值」。
這趟一年多的旅程並不輕鬆，尤其對於兼具上班族身分的高胥崴，體力與意志力是一大考驗，很難想像已經獲得冠軍確定出道，他隔天仍恢復保險業務身分，要去拜訪客戶，向來不喊苦的他，強調「這是我們要當藝人、走這行的本分，就是不要讓人看出你很累，再怎麼樣辛苦都要ㄍㄧㄥ著。」
英雄也有脆弱的時候。高胥崴透露，最累的是第三次公演，那期間拚命練舞，3天只睡7個小時，再進棚給導師周湯豪驗收表演，「那時候我身體都快受不了了，已經快結束時，佳辰又補問了問題，我心裡想說『拜託，佳辰你不要再問了，我已經快受不了了』，一結束時我開始頭暈，走到一半就跪倒在地」，隊友吳昱廷形容他當下失去意識，直接是「英雄式降落」，選管人員趕緊拿巧克力棒讓他補充熱量。
天王星各有特色，小孩、蔡承祐擅長跳舞、吳昱廷、高有翔是創作高手，高胥崴也一度迷惘自己的定位，除了隊長身分，還能留下什麼在觀眾心裡？結果〈懶得跟你講〉一段台語饒舌，超派氣口迷倒Ella，想要被他用台語罵，逗趣互動迅速圈粉，IG突破上萬人追蹤，被暱稱為「保單」搶著想跟他買保險，都被嚴守分際的高胥崴婉拒了。
即將出道的天王星，準備籌備新單曲，日前第一次在戶外商演，高胥崴語氣興奮地說：「這是第一次大家來看天王星，而不是《原子少年》」，頂著盛夏豔陽與專屬粉絲近距離接觸，汗流洽背之餘，少年們的心感覺暖暖的，全力以赴表演，「我們拿手麥唱，證明有唱現場的能力，沒有比賽的壓力下，反而表現得更好！」從競爭激烈的比拚熬過來了，現在是高胥崴逐步享受美好果實的一刻。
想讓你喜愛的少年出道嗎？beanfun!投票最後一輪衝刺！網路票選和8月演唱會觀眾現場票選統計後，票數前五名的少年成為人氣團成員出道！7/18中午12點開始投票，快來beanfun!為你的少年應援！
beanfun!投票網站：https://bean.fun/lqOU7