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不倫人夫判賠50萬！許藍方鬆口「愛霸道的他」　細節全說

▲許藍方吐露理想型伴侶特質。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
▲許藍方吐露理想型伴侶特質。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-19 08:25:122022-07-19 08:31:52

「最美性學博士」許藍方被爆與已婚學長、台安醫院復健科名醫康鈞尉談不倫戀，她嚴正否認一切指控，反咬男方傳訊息騷擾3個月、居心叵測，但仍遭法院判賠50萬元，全案可上訴。許藍方近日分享女生會喜歡的男生類型排行榜，自曝喜歡霸道型，「畢竟我是女生，女生的幻想還是有存在的。」

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▲許藍方長相甜美。（圖 / 許藍方臉書）
▲許藍方擁有高顏值，長相甜美。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
許藍方逐一分析「女生最憧憬的8種男生類型」，列出悶騷型、宅男型、腹黑型、理性型、療癒系、霸道型、溫柔型、陽光型，她說霸道型滿多女生會喜歡，但不是全面，男生要有一定的霸氣，不過必須適時展露，該處理事情就要出面扛責任，該讓女生就不會一味地霸道，「一線之間要拿捏好」。

▲許藍芳在臉書反擊酸民，呼籲粉絲忽略攻擊性言論。（圖／翻攝許藍方臉書）
▲許藍芳認為男生要適時適地展現霸道。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
被問到自己喜歡哪一型，許藍方思考幾秒後選霸道型，「我在工作上已經很強勢了！可能被比我更強勢的人吸引，因為我在工作上或與朋友相處，都是出面處理事情的人，在我的世界裡，相對的更渴望有更Man的人出現，畢竟我是女生，女生的幻想還是有存在的。」說完開玩笑補了一句：「你該不會以為我真的是男的吧？」

▲▼許藍方外型亮眼，工作邀約不斷。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書臉書）
▲▼38歲許藍方臉蛋、身材保養得宜。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
▲▼38歲許藍方臉蛋、身材保養得宜。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
許藍方雖然選霸道型，但強調如果是不講理的類型，她就無法接受，「真的硬要選的話可能是大男人型的男生」。許藍方和大7歲王少偉關係撲朔迷離，日前她在節目中直球call out給男方，問：「你有沒有一點喜歡我？」王少偉坦言「確實有些好感」，兩人未來發展備受外界關注。（編輯：楊穎軒）

▲許藍方（左圖）發文標記王少偉。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書、建印娛樂提供）
▲許藍方（左圖）、王少偉關係曖昧不明。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書、建印娛樂提供）

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