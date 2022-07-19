NBA／尼克在「下大棋」？若達成此條件可能會交易來威少

NBA休賽季進入到第19天，但聯盟很多明星球員仍然還沒決定他們的下家。根據知名記者Marc Stein報導，紐約尼克有可能成為追求「威少」Russell Westbrook的黑馬，前提是要先達成一個條件。





我是廣告 請繼續往下閱讀