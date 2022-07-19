NBA／尼克在「下大棋」？若達成此條件可能會交易來威少

NBA休賽季進入到第19天，但聯盟很多明星球員仍然還沒決定他們的下家。根據知名記者Marc Stein報導，紐約尼克有可能成為追求「威少」Russell Westbrook的黑馬，前提是要先達成一個條件。
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眼下討論度最高的交易，是貼選秀權和籃網明星後衛Kyrie Irving互換的包裹，然而Stein透露，有消息人士指出尼克和湖人之間的接觸也值得關注，如果尼克總管Leon Rose能將Donovan Mitchell帶到紐約來的話，那他們就可能會追求威少。
「消息人士表示，在Mitchell加入之後，預計尼克將探索交易Julius Randle的方案。Randle在2020-21賽季才剛打進全明星賽，大概就是那種湖人必須考慮接受的球員，這是在如果他們無法用Westbrook年薪4710萬美元的到期合約，交易來Kyrie Irving的前提下。」Stein如此說道。
另外，Stein也補充說，尼克之所以想交易來威少，並不是因為要讓他成為球隊後場的一員，目的僅是為了釋放薪資空間，若能得到Mitchell，他們需要更彈性的薪資單來圍繞後者打造陣容。
「很明顯，湖人隊的首選方案仍然是交易來Irving，但一來籃網現在搞定KD交易的優先級更高，二來他們也不想和湖人進行任何沒有第三方承接Westbrook合約的交易。」Stein這樣寫道，如此一來也增加了湖人和尼克之間談判的可能。
Westbrook的合約即將到期，Randle的合約還有4個賽季；尼克想擺脫長期大約綑綁，而湖人則希望透過交易來合適的球員做最後一搏，而Randle對Anthony Davis及紫金軍都不陌生。