名家論壇》韋安／侯友宜今年能拿多少票？

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不過，從最新民調數據來看，事實並非如此。《遠見雜誌》「2022縣市長施政滿意度調查」（5月26日），侯友宜以滿意度83.2%和施政分數77分，位居六都市長滿意度第一名。
同一雜誌，「2018縣市長施政滿意度調查 」（2018年5月30日），當時六都市長滿意度方面，林佳龍六都排名第二，「台中施政滿意度為49%」。而林佳龍在年底的選舉中，敗給了盧秀燕。
《ETtoday新聞雲》7月13日，最新對新北市民的民調顯示：1、侯友宜施政滿意度73.3%；2、78.2%市民對於住在新北市感到幸福；3、侯友宜在Omicron疫情中的防疫表現滿意度63.7%。
侯友宜自上任新北市長以來，在政治人物「信任指數」和「看好度」方面，也長期維持第一名。
對這些，林佳龍都「視而不見」，卻要提什麼抽象的「光榮感」。至於拿簽署姐妹城市跟友好城市數量來檢討，也是自曝其短，不接地氣。新北人更在乎對自己衣食住行的深切體會，而非市府花大錢去國外亂跑，搞「城市外交」為自己塗脂抹粉的大外宣。但侯在新北，與美日等國，外界及商界代表的互動與往來，並沒有少過。
林佳龍目前為止，對侯友宜的挑戰與監督，只是流於形式上的空洞與矯情。「
至於政見，林佳龍說他會「跨域治理、數位治理的方法，打破都市的本位主義，整體規劃首都圈的發展」，並「要以此來推動新北市的發展」。更直言「侯友宜市長該做，卻沒有辦法做好的事，我來擔！」這種政見大方向，同樣是充滿了「假、大、空」。
更好笑的是，林陣營不小心把「底牌」亮出來，強烈要求侯友宜承諾，「連任不會落跑選總統」。這不是已篤定，自己選不贏。所謂監督、挑戰和政見，都是來亂的，不是真的為選贏新北市，而是防範侯去總統。
目前為止，林陣營的出手，對侯的騷擾性極強，威脅性極弱。如果繼續這樣「野人獻曝」，新北市民都會認為侯「贏定了」，反而不出來投票，如此，確實會壓縮侯林之間的得票差距。就像2014朱、游之戰，選前民調大幅領先的朱立倫，最後只贏了2萬多票。
「因為實力太懸殊，反而票開不出來？」這兩天跟朋友聊，會不會因為侯友宜的支持度太高，會穩贏，反而大家就不出來投票了。但後來仔細想想，這種情況應該不會發生。
一，侯每天只睡5小時，5點不到就起床工作。4年來幾乎不眠不休地在做事。除了父喪母世，才離開新北回老家辦理後事，還都是在忙完工作後和利用休假日。選民們覺得應該花半小時投他一票，是對侯的一種「肯定與安慰」。
二，50年無人能改變的新泰塭仔圳，被非法使用30的五股垃圾山，侯只用了不到3年時間，就已成功整治翻轉面貌，成為新國門。新北捷運環狀黃線已通車，捷運安坑線年底也會通車。新北的交通建設，從捷運到輕軌，過去3年半，建設的軌道長度和效率，都是全國第一。今年底新北能夠完成120家公托中心。還有許多實實在在的的政績擺在那，林佳龍可以拿自己在台中4年政績來比較。新北市民為了給侯友宜「鼓勵與加油」，也會出來投票給他。
三，「少政治、能做事、實實在在在做事」的侯友宜，卻受到一波波的政治打擊。出於對他的同情，和對他對手的不滿，許多人也會拿選票來為他「還公道和有期待」。
2018九合一，侯友宜贏得116萬，5成7的選票。今年投票給侯友宜的人，除了有支持他能連任以外，還會有其它3種因素：1、「肯定與安慰」，2、「鼓勵與加油」3、「還他公道和有期待」。
而且對手打侯的力道越強，選戰越激烈，新北市民對侯支持的力道，就會等比增加。所以，年底選舉，侯友宜有望維持116萬票以上，破6成的得票率。也有機會大贏對手，從30萬票增加到40萬票左右。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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