名家論壇》蕭徐行／林佳龍的滅侯計 侯友宜如何接招？

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原來參選呼聲甚高的英系在地立委羅致政，自5月初起靜待高層的進一步指令2個月了，對他而言，當初評估「願意一戰」到後來的「不選了」，「時間」是他考慮參選新北市長與否的關鍵因素，他認為現在距離選舉只剩下4個月，準備參選新北市長的時間已經不夠了，「時不待予」，羅致政毅然親自向選對會成員表明，黨中央「另請高明」吧！那麼高知名度的林佳龍，即使不缺銀兩子彈，也只能以「空間換取時間」，大量邀請在地民進黨頭人們協助作戰。選舉不是提了名就可以開始展開活動，還需要募集競選人員、競選資源以及組織參選團隊，這都不是一朝一夕就可整合完成的。更助要的是新北市幅員遼闊，地形錯綜複雜，有山有水，人口多且複雜，這對於新北勢不熟悉的候選人來說，即使個人意志強大也是一個很大的挑戰。
為了打贏這場選戰，民進黨在新北市可說精銳盡出，第一波人事搶先曝光！林親邀立委羅致政、吳秉叡擔任競選總部副主委，分別執掌政策及組織，新北市黨部主委何博文執行總幹事，9位區域立委及不分區立委沈發惠、林楚茵將擔任各區總指揮，展現全黨跨派系團結氣勢。相對於對手的兵強馬壯，孱弱多年又內鬥不止的國民黨，顯然只有靠侯友宜一個人的力量，孤軍困守。「侯探長」能否戰勝「綠衫軍」，仍屬未知數。
這也是一場侯友宜個人對於民進黨組織的戰爭。由於時間過於倉促，為了避免選民對於林佳龍不熟悉，而不知如何投票，民進黨乃由總統下令動員所有派系力量，選戰人事佈局力求細緻、全面，選戰節奏不搶快，但要讓黨內各系統都能擔綱不同的重要角色，並兼顧派系平衡，不會只以正國會系統為主，展現民進黨在新北佈局的團結，並共組民進黨的最強兵馬。
民進黨重兵佈署在新北市就在要用民進黨的中駟林佳龍換取國民黨的上駟侯友宜，所以，林佳龍競選總部的起手式就是要求侯友宜承諾不會在連任後，中途跑去參選總統。民進黨顯然最在乎侯友宜會不會參選總統，所以不僅在各種議題上想方設法幫侯友宜上「緊箍咒」，而且處處的設下馬腳要來絆住侯探長。
就像民進黨以恩恩事件處處的攻擊新北市政府，的確有損侯友宜的支持度與形象；卻對於全國許多新冠病毒死亡者，不願意表達致哀與遺憾之意，也不能追究責任，都讓民眾認為民進黨只是在耍弄政治手段，並非真的同一標準，看待責任問題，這導致民眾對於執政黨總是「雙重標準」的質疑。
實幹又有擔當的侯友宜確實是台灣政壇的一顆星星，民進黨會用總統大選的規格來對戰，就是有感於他所累積的民意厚度，所以要布置重兵把兩年後的棘手政敵屏除在外；對於立志當總統的林佳龍而言，他的未來也在於這場新北市長選舉的成績好壞而定，如果在民進黨重兵出動之下，還不能牽制住侯友宜，甚至拉下侯友宜，那麼林佳龍就必須退出民進黨接班列車的第一節車廂了。
無論如何，侯林誰能站上制高點，還在於民眾信服哪一位候選人，這就要看這兩位明星未來三個月的表現了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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