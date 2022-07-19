最高品質靜悄悄！太平山翠峰湖環山步道獲證寧靜步道

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2018年翠峰湖畔成立了第一條國家級的「寂靜山徑」，讓走上這一條步道的遊客，透過「聆聽」去感受「聲音地景」，感受自然中每一顆石頭，每一條溪流，每一棵樹，甚至每座山獨有的旋律；透過「聆聽」，保育這一片森林，這些努力，在昨（18）日世界聆聽日，由QPI授證成為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」。
QPI是目前國際上對於關心寧靜的重要組織，由世界知名的野地錄音師暨聲學生態學者戈登·漢普頓於2019年所發起，其目標是為所有生命的利益保護寧靜，也因為保存了寧靜，保存了原屬於這片土地的自然聲景，而保育全體生命。QPI將世界寧靜分為都會寧靜公園、荒野寧靜公園、寧靜步道、寧靜旅館、寧靜住宅與社區五大類，希望人們透過傾聽(Listen)、學習(Learn)、愛(Love)三大核心理念，去保護這片大地。
QPI寧靜步道執行長尼古拉斯·麥克馬哈Nicholas McMahah指出，「太平山寂靜步道的成立，是人類對生態意識覺醒的里程碑」，因為當「心」改變了，「生態」才會改變。授證儀式在南澳鄉泰雅族人祝禱及表演下展開，其過去居住於「哈卡巴里斯」部落，傳承的泰雅族記憶，透過聆聽及感受與大自然共存共榮，接續在QPI各國代表的見證及祝福下，完成全球首條寧靜步道－太平山翠峰湖環山步道授證儀式。
林務局表示，翠峰湖環山步道是循著昔日運材軌道路線整建，環繞翠峰湖一圈，遊客可以近距離欣賞翠峰湖的湖光水色，步道全長3.95公里，是太平山國家森林遊樂區內里程最長的步道，到訪的遊客甚多，但因為路途遙遠，多數的遊客僅短暫停留，在走完300公尺木棧道，欣賞翠峰湖後，便匆匆離去，因此也保留了步道中的寂靜，而「寂靜山徑」便坐落於步道中里程數2.2K至3.7K間。
林務局提到，2014年6月起，林務局羅東林區管理處與台灣著名野地錄音師范欽慧合作，展開太平山國家森林遊樂區聲景現場調查與錄製，為期一年多，錄製太平山各步道獨特的聲景，最終在太平山翠峰湖環山步道的檜木森林，找到了台灣森林「寂靜」的代表處，在科學精密儀器的測量下，翠峰湖環山步道內的奧陶紀苔原區僅有25分貝，幾近無響室的狀態。後於2015至2017年間於翠峰湖環山步道奧陶紀苔原區，透過科學儀器以每小時收錄5分鐘聲景，展開為期3年的聲景資料收集，並在亞洲聲景平臺，將聲景錄音檔案，開放公眾查詢。
林務局說明，2016年起，羅東自然教育中心與羅東林管處合作推出「玩聲音聽世界」主題環境教育課程，讓民眾學習了解聲音的影響與魔力，學習打開視覺之外的感官。2018年幼獅出版社出版了繪本「寂靜山徑的呼喚」，述說全台灣第一條國家級的「寂靜山徑」緣起與夢想。同年，在戈登·漢普頓的見證下，翠峰湖環山步道內成立全國第一條寂靜山徑，並呼籲民眾以不大聲喧嘩、不用擴音喇叭、不沿途播放音樂及不踩踏苔蘚，持續推動「寂靜山徑」、聲景保育觀念。