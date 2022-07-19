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安倍晉三遇刺亡　台灣民意基金會民調：近72％受訪者難過

▲日本前首相安倍晉三遭到槍擊身亡，根據最新民調，近72%受訪者對安倍晉三中彈身亡感到難過。(圖 /翻攝自日本台灣交流協會臉書)
▲日本前首相安倍晉三遭到槍擊身亡，根據最新民調，近72%受訪者對安倍晉三中彈身亡感到難過。(圖 /翻攝自日本台灣交流協會臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-19 10:25:442022-07-19 10:26:17

日本前首相安倍晉三8日在奈良演講時遭到槍擊，送醫不治身亡。根據台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，近72%受訪者對安倍晉三中彈身亡感到難過，國民黨也因為黨內出現聲音反對政府降半旗而支持度持續下滑，與民眾黨同為14.9％政黨支持度。

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台灣民意基金會今日舉辦「影響2022地方大選的若干內外因素：安倍遇刺、新論文門與政府防疫表現」民調發表記者會，當問到「當聽到日本安倍晉三前首相遇刺身亡時，您是否感到難過？」結果顯示23.7%非常難過、48.2%有點難過、11.6%不太難過、7.5%一點也不難過， 9.1%沒意見、不知道、拒答。顯示台灣人對日本前首相安倍晉三遇刺身亡一事有相當強烈情緒波動，整個社會普遍 瀰漫哀傷與婉惜。

台灣民意基金會指出，從政黨支持的角度看，對安倍遇刺，台灣各主要政黨支持者絕大 多數感到難過；具體地講，民進黨支持者中八成九感到難過，國民黨支持者中六成六感到難過，民眾黨支持者中六成三感到難過，而中性選民六成五感 到難過。對日本這位親台政治領袖遽然辭世，台灣出現這種跨黨派一致的哀傷，展現難得的政黨共識，相當罕見。

當詢問「日本前首相安倍晉三遇刺(被暗殺)身亡，蔡英文政府決定全國降半旗一天以示哀悼，請問，您贊不贊成這項作為?」結果顯示31.9%非常贊成，34.3%有點 贊成，10.1%不太贊成，7.9%一點也不贊成，15.7%沒意見、不知道、拒答。顯示蔡政府發動全國降半旗一天，社會雖有一些雜音，但與贊成的強大聲浪相比都顯得微不足道。

當詢問「在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨?」結果顯示：34.2%民主進步黨，14.9%中國國民黨，14.9%台灣民眾黨，3.2%時代力量，2.1% 台灣基進，1.7%其他政黨合計，28.1%沒特別支持哪一個政黨，0.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，國民黨這次下挫3%，也是「安倍遇刺效應」衍生的結果。當民進黨用降半旗具體行動回應台灣人民不捨安倍遇刺身亡時，國民黨內卻是雜音四起，其中反對政府及中央黨部降半旗的聲音聽在台灣社會大眾耳中，感到特別刺耳。國民黨主席朱立倫近兩個月極力企圖挽救國民黨形象，主張親美、反共、友日，積極呼應台灣主流民意，但遭遇黨內強大保守反動勢力的杯葛，以至整個黨給外界的觀感不佳，導致政黨支持度下挫3%。

本次調查訪問期間是2022年7月11至13；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百 分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲台灣民意基金會公布最新民調，近72%受訪者對安倍晉三中彈身亡感到難過。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會公布最新民調，近72%受訪者對安倍晉三中彈身亡感到難過。（圖／台灣民意基金會提供）

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