安倍晉三遇刺亡　台灣民意基金會民調：近72％受訪者難過

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台灣民意基金會指出，從政黨支持的角度看，對安倍遇刺，台灣各主要政黨支持者絕大 多數感到難過；具體地講，民進黨支持者中八成九感到難過，國民黨支持者中六成六感到難過，民眾黨支持者中六成三感到難過，而中性選民六成五感 到難過。對日本這位親台政治領袖遽然辭世，台灣出現這種跨黨派一致的哀傷，展現難得的政黨共識，相當罕見。
當詢問「日本前首相安倍晉三遇刺(被暗殺)身亡，蔡英文政府決定全國降半旗一天以示哀悼，請問，您贊不贊成這項作為?」結果顯示31.9%非常贊成，34.3%有點 贊成，10.1%不太贊成，7.9%一點也不贊成，15.7%沒意見、不知道、拒答。顯示蔡政府發動全國降半旗一天，社會雖有一些雜音，但與贊成的強大聲浪相比都顯得微不足道。
當詢問「在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨?」結果顯示：34.2%民主進步黨，14.9%中國國民黨，14.9%台灣民眾黨，3.2%時代力量，2.1% 台灣基進，1.7%其他政黨合計，28.1%沒特別支持哪一個政黨，0.8%不知道、拒答。
台灣民意基金會董事長游盈隆指出，國民黨這次下挫3%，也是「安倍遇刺效應」衍生的結果。當民進黨用降半旗具體行動回應台灣人民不捨安倍遇刺身亡時，國民黨內卻是雜音四起，其中反對政府及中央黨部降半旗的聲音聽在台灣社會大眾耳中，感到特別刺耳。國民黨主席朱立倫近兩個月極力企圖挽救國民黨形象，主張親美、反共、友日，積極呼應台灣主流民意，但遭遇黨內強大保守反動勢力的杯葛，以至整個黨給外界的觀感不佳，導致政黨支持度下挫3%。
本次調查訪問期間是2022年7月11至13；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百 分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。