可樂旅遊攜安捷航　花東限定空中導覽「金色航班」搶先看

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可樂旅遊配合安捷航空展開「空中導覽」項目，規劃團體行、機＋酒自由行、體驗票券等多種組合，讓旅客自由搭配，其中團體行是採四人成行迷你小團，搭配賓士車接送服務，不僅有私享空間、更保留了高機動彈性，連遊覽車難以抵達的隱藏版景點：太麻里「青山農場秘境」賞金針花、日落到「星星部落景觀咖啡」擁抱台東唯一百萬夜景，為仲夏之夜畫下完美的尾聲。
空中導覽每一梯次可搭載9位乘客，全程使用BOSE飛行無線耳機，知名主持人聶雲獻聲錄製，使旅程更顯品味不凡。行程還提供「客製行程」及「包機服務」，開賣至今已有許多企業、家庭，甚至特殊節日提出需求的民眾，今再推出「金色航班」，限定7/25-8/15 下午17:00出發，已吸引許多情侶、夫妻慕名詢問，相信將造成一波搶購。
金色航班佔盡時間優勢，旅客有機會能欣賞太陽西落的金色景觀、海天一色的浩瀚峽谷，和繫留升空的人們say hello，此情此景豈能不讓人心醉。可樂旅遊趁勢推出金色航班的獨寵專案，訂購空中導下午5點時段時段，即贈送24小時租車或娜路彎大酒店/富野渡假酒店二選一雙人房一晚，還有包裝交通加住宿的自由行套裝，3天2夜16888元起，專案限時限量。
後疫情時代，「輕奢」主題深受民眾喜愛，業者安排最美列車EMU3000城際列車「騰雲座艙」，專人服務、限定餐點，讓旅客享有高端享受，不僅交通超質感，住宿搭配也是尊榮非凡！入住國際五星級台東桂田喜來登酒店，窗外遠眺太平洋的湛藍，行程延續度假氛圍，搭配「逐浪海景咖啡」，餐廳內即可步行直達海灘，零距離感受海島風情。
花東海岸每逢暑假吸引上萬旅客，可樂旅遊因應賞鯨潮祭出FUN暑假遊程，2小時巡遊虎鯨、抹香鯨、領航鯨、偽虎鯨等各類海洋奇觀，還可到鯉魚潭玩最流行的SUP，創造美好回憶！旅行風格千百種，地方音樂祭蔚為盛行，東海岸大地藝術季《月光海．音樂會》今年重磅邀請老王樂隊、家家、舒米恩等超強卡司，伴隨月光海閃耀開唱，可樂旅遊為旅客優先保留7-8月限量席次，機會難得、少量名額搶購中！