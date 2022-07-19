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可樂旅遊攜安捷航　花東限定空中導覽「金色航班」搶先看

▲可樂旅遊暑期再次攜手安捷航空推出「金色航班」，限定下午5點場次，一次擁有花東縱谷及繫留升空熱氣球美景。（圖／業者提供）
▲可樂旅遊暑期再次攜手安捷航空推出「金色航班」，限定下午5點場次，一次擁有花東縱谷及繫留升空熱氣球美景。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-19 09:50:31

可樂旅遊繼4月起隆重推出全台唯一「空中導覽」，民眾迴響熱烈。暑期再次攜手安捷航空推出「金色航班」，限定下午5點場次，除了滿足旅客搭乘全台最豪華的空中法拉利，以VIP視角高空俯瞰，更一次擁有花東縱谷及繫留升空熱氣球美景。自7月25日至8月15日每日皆有班次，還可享多重套裝組合，搭機附贈飛越花東縱谷空中遊覽證書及小農池上香米，讓今夏來趟不一樣的東部旅行！

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安捷航空自2020年傾力於「體驗型」旅遊項目，如模擬機駕駛體驗、空中導覽等，將台灣人的旅遊範圍從地面拉升至空中，帶起了一波「圓夢潮」，滿足民眾開飛機、享受富豪感等慾望，預計將來還會有「高空跳傘」，旅遊項目即將再解鎖。可樂旅遊暑假期間包裝許多豐富的花東限定團體遊程，也販售多樣的體驗票券，集結陸海空系列旅遊項目，帶旅客從不同角度感受花東縱谷的美好。
 
可樂旅遊配合安捷航空展開「空中導覽」項目，規劃團體行、機＋酒自由行、體驗票券等多種組合，讓旅客自由搭配，其中團體行是採四人成行迷你小團，搭配賓士車接送服務，不僅有私享空間、更保留了高機動彈性，連遊覽車難以抵達的隱藏版景點：太麻里「青山農場秘境」賞金針花、日落到「星星部落景觀咖啡」擁抱台東唯一百萬夜景，為仲夏之夜畫下完美的尾聲。
 
空中導覽每一梯次可搭載9位乘客，全程使用BOSE飛行無線耳機，知名主持人聶雲獻聲錄製，使旅程更顯品味不凡。行程還提供「客製行程」及「包機服務」，開賣至今已有許多企業、家庭，甚至特殊節日提出需求的民眾，今再推出「金色航班」，限定7/25-8/15 下午17:00出發，已吸引許多情侶、夫妻慕名詢問，相信將造成一波搶購。
 
金色航班佔盡時間優勢，旅客有機會能欣賞太陽西落的金色景觀、海天一色的浩瀚峽谷，和繫留升空的人們say hello，此情此景豈能不讓人心醉。可樂旅遊趁勢推出金色航班的獨寵專案，訂購空中導下午5點時段時段，即贈送24小時租車或娜路彎大酒店/富野渡假酒店二選一雙人房一晚，還有包裝交通加住宿的自由行套裝，3天2夜16888元起，專案限時限量。
 
後疫情時代，「輕奢」主題深受民眾喜愛，業者安排最美列車EMU3000城際列車「騰雲座艙」，專人服務、限定餐點，讓旅客享有高端享受，不僅交通超質感，住宿搭配也是尊榮非凡！入住國際五星級台東桂田喜來登酒店，窗外遠眺太平洋的湛藍，行程延續度假氛圍，搭配「逐浪海景咖啡」，餐廳內即可步行直達海灘，零距離感受海島風情。
 
花東海岸每逢暑假吸引上萬旅客，可樂旅遊因應賞鯨潮祭出FUN暑假遊程，2小時巡遊虎鯨、抹香鯨、領航鯨、偽虎鯨等各類海洋奇觀，還可到鯉魚潭玩最流行的SUP，創造美好回憶！旅行風格千百種，地方音樂祭蔚為盛行，東海岸大地藝術季《月光海．音樂會》今年重磅邀請老王樂隊、家家、舒米恩等超強卡司，伴隨月光海閃耀開唱，可樂旅遊為旅客優先保留7-8月限量席次，機會難得、少量名額搶購中！

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