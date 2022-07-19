影／超強斜槓青年來襲！Youtuber越南強尼專訪

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「第一支影片的主題就是在跟觀眾介紹我在越南外派的心路歷程和經驗。當初會選擇外派工作，主要是受到當替代役的同袍影響，他們都是海外歸國學子，因此對國外的高薪工作相當有興趣，也間接影響到我找工作的方向。」強尼說。「至於選擇越南的原因，則是有認識的朋友已經前來越南工作，於是我輾轉來到越南，發現生活和工作我都相當喜歡，回過神來時已經愛上越南了。」
強尼說雖然自己非常愛越南的生活和文化，不過還是建議對外派工作有憧憬的大眾，可以先前往目的地國熟悉環境，且要進行「深度旅遊」，了解當地的風土民情之後再做決定會比較好。來到越南後，強尼認真工作了幾年，直到疫情期間面臨巨大的封城狀況和隔離日常，讓他開啟了經營youtube頻道之路。雖然是誤打誤撞，但擁有許多豐富經驗和人生閱歷的他，有相當多題材可以跟觀眾和粉絲們分享。例如在越南市中心全額付清一棟房的經驗、投資看法、各地旅遊感想和外派工作想法等等，都是他有很多心得的內容。
「目前流量跑得很好的應該是『越南辣妹洗頭體驗』，沒想到有這麼多人關注越南的特殊暗黑旅遊文化。另外，越南世足國家隊拿下冠軍的民眾反應影片也吸引不少人觀看，有許多越南人反而是透過這支影片認識我的。」由於強尼的影片都是中文和越南語雙語字幕，讓台灣人和越南人都可以很輕鬆地觀賞他所製作的影音作品。
｜越南強尼小檔案｜
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