影／越南置產賺超多！網紅強尼分享買房真實心得

東南亞國家正積極建設當地，許多一線大城市都開始有非常繁華的市景和新大樓，對台灣人來說，越南或許是個很好的投資國家。近期，越南強尼接受《NOWnews今日新聞》和旗下品牌《四方報》專訪，便提到了買房的心得。畢業於國立台北大學地政系的強尼擁有外派越南超過6年的工作經驗，以「越南強尼」為名稱的Youtube頻道主要做越南各地旅遊、經濟、不動產、股票投資和外派工作等等的內容分享。
越南強尼在2019年便在越南胡志明市的市中心買下第一間房，位於市中心的高樓層公寓，不但有相當豐富的公共設施，而且還有美麗的城市夜景。「雖然只有11坪，但交通便利且環境舒適，很適合單身貴族。」由於強尼在公司有宿舍可以住，目前這間房子打算用來當作拍攝基地，或是出租給人。「大約只花了200萬元以內的新台幣，我自己覺得非常划算，即便自己不住，也可以出租當作被動收入。」而且這不是越南強尼的唯一一棟房子，本身有投資經驗的他，已經擁有一些房產或土地，未來或許會再拍攝影片跟大家分享自己的買房心得。
除了自己的買房經驗外，強尼也曾開箱過朋友Wilson在越南胡志明市第七郡裝潢好的新房，沒想到朋友從頭到尾狂抱怨，「裝潢不夠細心」，但不可否認在越南買房或是裝潢價格，相較和台灣相比，的確都很划算又實在。
當時強尼的朋友Wilson透露，房子以60.9平方米來換算，坪數大約是18.5坪，且當初以29億元越南盾（約台幣380萬元）入手，其實相當便宜，但缺點是由於外國籍身分，只能一次付清，無法與越南銀行貸款。強尼表示，越南房子價格蠻公開透明化，算是買房的優點之一，而且裝潢費用也比台灣便宜，可以說是一筆很好的投資。
事實上，越南疫後房地產處於漲、漲、漲的勢頭。連香港富商李嘉誠洞燭機先，早作部署，搭上越南房地產的快車。未來越南的房地產很有潛力，如果對越南房地產投資有興趣，都可以關注越南強尼的youtube頻道，透過他的眼睛看房地產資訊分享，甚至可以向他發問，交流越南的房地產看法。
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