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七月酷暑　中山73邀你「藝」起消暑看電影

▲《草間的自我消融》是草間彌生於60年代中最具爭議的作品之一，她透過各種行為藝術宣揚自己支持同性、反戰等理念。(圖／中市影視發展基金提供2022.7.19)
▲《草間的自我消融》是草間彌生於60年代中最具爭議的作品之一，她透過各種行為藝術宣揚自己支持同性、反戰等理念。(圖／中市影視發展基金提供2022.7.19)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-19 10:24:55

進入七月酷暑，台中市影視發展基金會所屬中山73影視藝文空間精心策畫「揮灑生命－追求藝術至高無上的幸福」為本月電影主題，邀請影迷「藝」起進電影院消暑看文藝經典電影。放映的七部藝術經典囊括來自義大利文藝復興時期的藝術全才米開朗基羅、荷蘭後印象派藝術巨擘梵谷、開創巴洛克寫實畫派的卡拉瓦喬、以及叱吒19世紀法國藝壇的塞尚與左拉，其中以日本當代身價最高的女藝術家草間彌生的紀錄片最受矚目。

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美國導演希瑟冷次（Heather LEN）花了十年的時間拍攝「草間∞彌生」，擁有藝術史背景的她在研究當代藝術家時，發現女性藝術家在藝術發展的洪流中時常被輕輕帶過，在她大量閱讀的當代藝術書籍中，可以輕易的找到一千位男性藝術家文獻，但女性藝術家卻只有五位，而從異國而來的草間彌生在紐約這個藝術匯集的殿堂更是容易被忽視，因此希瑟冷次開始構思並著手拍攝草間彌生的紀錄片。


這部紀錄片從草間彌生的幼年及家庭說起，講述草間彌生在成為世界上最暢銷女藝術家的道路上，如何克服性別歧視、種族主義和精神疾病的艱鉅歷程，而推動導演持續記錄的動力之一，則是希望透過這部紀錄片幫助草間彌生找回她在藝術史上的定位。


即使草間彌生現在已是世界知名的藝術家，大眾對她藝術的認識大多是鮮豔、奇幻的圓點系列，但從幼年時期就展現出繪畫天賦的草間彌生，在創作上總是能夠突破框架，不只是畫作，還有雕塑、空間創造、行為藝術、人體彩繪等許多前衛、激進的作品。經歷日本戰後，草間彌生逃離壓抑女性發展的日本來到紐約，盡情透過各種藝術形式表達自己，試圖尋找解放靈魂的途徑。「草間∞彌生」看的不只是藝術家的一生，更是靈魂找尋出口的故事。

    

　　　　　　

中山73藝術鉅獻，除了「草間∞彌生」紀錄片外，本月更選映榮獲日舞影展評審團特別獎、挪威阿曼達獎等多項大獎的「女畫家與偷畫賊」及「塞尚與左拉」，前者描述畫家與偷畫賊超展開的微妙關係，後者則是相互扶持的摯友最終為何形成陌路；「梵谷到我家」，杜撰梵谷躍出畫布一解生前遺憾，超越時空的有趣故事，喜歡藝術電影題材的影迷們趕快把握7月下旬的放映場次，「藝」起來感受藝術的薰陶。

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