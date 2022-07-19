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影／越南旅遊正夯！網紅強尼曝最喜歡這城市

▲在旅遊方面，強尼反而不太去網美或網帥熱愛去的景點，而是偏向深度旅遊，由在地人朋友帶領前往偏鄉或是特色地點。（圖／翻攝自影片）
▲在旅遊方面，強尼反而不太去網美或網帥熱愛去的景點，而是偏向深度旅遊，由在地人朋友帶領前往偏鄉或是特色地點。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-19 10:29:53

東南亞各國陸續解除邊境管制，紛紛推出免隔離的便民政策，例如泰國進一步放寬世界各地旅客入境要求，而越南雖然尚未開放自由行，但已逐漸開放團體旅行，且未來很有可能會全面開放。許多民眾早已按耐不住想出國的心情，都在觀望今年度的旅遊項目。才剛從越南回到台灣，進行為期兩週休假的網紅越南強尼，接受《NOWnews今日新聞》和旗下品牌《四方報》專訪時，便提到自己的旅遊經驗，內容豐富又有趣。

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越南強尼畢業於國立台北大學地政系，除了是一名高材生之外，還擁有外派越南超過6年的工作經驗，並以「越南強尼」為名稱的Youtube頻道主要做越南各地旅遊、經濟、不動產、股票投資和外派工作等等的內容分享。他在頻道上也時常製作旅遊Vlog影片，例如下龍灣的水上飛機之旅、古城會安深度旅遊和奢華飯店開箱等等，讓人每次看他的影片都感到非常紓壓。「大眾可能會對越南有一些早期的刻板印象，我希望可以給大家看看現代化的越南，其實有非常多嶄新的建設、人文氣息和生活特色。」強尼說，如果用一句話形容越南的話，他認為是白蓮花，「越南的國花就是白蓮花，我覺得現階段的越南便是綻放中的蓮花，因為它的進步是顯而易見的，建設也是不斷在發展，連GDP都正在成長，潛力無限。」

▲越南強尼頻道的影片相當豐富多元。（圖／翻攝自youtube）
▲越南強尼頻道的影片相當豐富多元。（圖／翻攝自youtube）
而在旅遊方面，強尼反而不太去網美或網帥熱愛去的景點，而是偏向深度旅遊，由在地人朋友帶領前往偏鄉或是特色地點。「像我去會安拍攝旅遊影片的時候，很多朋友都會問我有沒有去過某個知名的咖啡廳，我都完全沒去，主要是我更喜歡體會當地的人文風情。」談到自己最喜歡的城市，越南強尼笑著指出，以前最喜歡的是下龍灣，那近期真的是古都寧平，被稱作「陸龍灣」的地方。一到這個地方就會想穿古裝、拿扇子，且很適合穿傳統服裝和奧黛。

趁著上次放長假，強尼總共去了數個城市旅遊，並拍攝非常多支旅遊影片，希望能提供給對越南旅遊有興趣的朋友們當作參考，未來不排除拍攝更多偏鄉旅遊影片，讓台灣大眾能接觸更多元的越南，一起體會越南的「蓮花之美」。

｜越南強尼小檔案｜

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