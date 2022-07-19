陳時中棄抗疫選北市　台灣民意基金會民調：近半選民不挺

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台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，從年齡層來看，54歲以下選民多數不支持陳時中的參選決定，55歲以上則多數支持；教育背景來看，高中職以下教育程度者多數支持，專科以上教育程度者則否；政黨方面，民進黨、台灣基進支持者大多決定陳時中參選，國民黨、民眾黨與時代力量支持者則高度比例度不支持。





游盈隆表示，若從6都16縣市分析，六都中包括台北市、桃園市、台南市、高雄市等4都多數選民反對陳時中參選，其他16縣市則呈現大多支持的狀態。針對陳時中要參選的北市方面，卻有四成九台北市民不支持陳時中參選，僅三成二支持，讓游盈隆直呼「尷尬」，認為未來將面臨不少障礙。





前台南市長蘇煥智表示，民調結果顯示陳時中的防疫平均分數65.17，雖然期末考分數及格，但是在彭博社6月底公布防疫韌性評比，排名倒數第二，僅贏俄羅斯，他認為陳時中參選對民進黨最大挑戰是防疫表現的總體檢。





前立委徐永明表示，陳時中是個好政務官，他應該想選台北市長很久，若在年初宣布參選時機會比較恰當，因為年初防疫表現評價較高，現在北市選戰呈現「三腳督」的局面，「好人不一定能當選」，奉勸陳時中參選市長應該放下政務官的思維。





本次調查訪問期間是2022年7月11至13；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百 分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。



