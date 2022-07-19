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烏克蘭正妹互換挖洞辣裝！只穿內衣亮相　驚呼：走不出門

▲小百合和佳娜互換性感衣服，讓粉絲快要凍抹條。（圖／翻攝YouTube畫面）
▲小百合和佳娜互換性感衣服，讓粉絲快要凍抹條。（圖／翻攝YouTube畫面）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-19 11:10:262022-07-19 11:15:57

來自烏克蘭的美女網紅「佳娜」，上綜藝節目《小明星大更班》互換泳衣，超高衩尺度讓人害羞，沒想到在她眼裡，還有更辣的女孩，近日她在YouTube頻道邀請日本女星小百合玩互換性感裝扮遊戲，一穿上對方的衣服，胸前竟有挖開大洞，過度養眼的畫面，讓她直呼「這根本走不出門」。

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▲▼佳娜搶先釋出2張寫真作品。（圖／林佳娜臉書）
▲佳娜寫真作品相當性感。（圖／林佳娜臉書）
▲佳娜換上貼身洋裝，性感曲線全都露。（圖／翻攝YouTube畫面）
▲佳娜換上貼身洋裝，性感曲線全都露。（圖／翻攝YouTube畫面）
外表文文靜靜的小百合，小時候就學芭蕾舞，並以火辣電臀舞走紅，坐在地上劈腿還能扭腰擺臀，展現肢體之美，連吳宗憲都誇讚的程度，佳娜大讚小百合是她見過最辣的日本女生，對著鏡頭扭動蜜桃臀毫不羞怯。

兩人先互換略為性感的洋裝，小百合的貼身藍色洋裝，小心機是在服裝背面挖了很大一個洞，裸露一大片肌膚，佳娜試穿時沒有穿內衣，害羞地說：「我沒有帶胸貼」，結果胸前兩點現形，影片有被黃標的危險，讓小百合急問：「這個可以播出嗎？」

▲佳娜換上性感裝扮，笑說走不出門。（圖／翻攝YouTube畫面）
▲佳娜換上性感裝扮，笑說走不出門。（圖／翻攝YouTube畫面）
▲小百合換上性感低胸，胸前十分豐滿。（圖／翻攝YouTube畫面）
▲小百合換上性感低胸，胸前十分豐滿。（圖／翻攝YouTube畫面）
小百合又推薦一個超辣款，只有白色內衣罩上黑色薄紗，渾圓胸部幾乎滿到溢出來，黑色皮褲挖洞露出側腰肌膚，令人浮想翩翩，佳娜笑說「你不覺得這個太過分了嗎？」穿起來沒有安全感，坦言穿這個不敢出門，擔心如果走出門會被問「小姐，妳多少錢？」小百合則說這是國際名模的性感。兩人邊換衣笑聲不斷，由於影片註明上集，亦即還會播出下集，會有怎樣的瘋狂尺度，讓許多粉絲忍不住敲碗，「兩人各種反應超有趣的」、「邊流鼻血邊看影片」、「國民女朋友小百合，國民大老婆佳娜」、「佳娜反應太搞笑了」！

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