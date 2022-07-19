史上最小雙城論壇！柯文哲重提五個互相：交流比交惡好
2022年台北上海雙城論壇於今（19）日上午登場，因應新冠肺炎疫情緣故，此次雙城論壇仍舊採取視訊會議的方式舉辦。而本屆雙城論壇則是台北市長柯文哲卸任前的最後一屆，雖然流程與前一屆大同小異，不過卻迎來「史上最小」的論壇規模。柯文哲在致詞時則重提「五個互相」口號，並指出雖然近年來台海局勢緊張、兩岸對立加劇，不過仍舊積極維持「雙城論壇」這個少數兩岸溝通的平台。
柯文哲在致詞時表示，這幾年台海局勢緊張，兩岸對立加劇。比如台灣參與WHA、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等等，這些都成了爭議的焦點，傷害兩岸民眾之間的感情。「繼續爭吵、雙方已讀不回，甚至進行政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟。」柯文哲說，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓這些台灣人民關心的民生問題得到解決。這也是雙方繼續舉辦雙城論壇的初衷。
柯文哲強調，政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意。在這個時刻，兩岸應該合作以創造雙贏，應該溝通以化解分歧，應該建立護欄以管控危機。如果放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓。
柯文哲指出，自己擔任市長八年來，對兩岸關係的立場一直都沒有改變，一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，最後還有一個最重要的互相諒解」，我相信「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」。多交流可以累積善意，而更多的善意可以促進更好的交流，建立善的循環，為兩岸謀和平、為人民謀福祉。更希望可以避免衝突，甚至避免戰爭。這應當是兩岸人民共同的期望。
柯文哲說，自2010年開始到今年，台北和上海連續舉辦了13次雙城論壇，在我的任內這是第八次，這個過程代表著我們對兩岸和平的堅持；同時，在雙方共同的努力之下，台北和上海兩個城市透過雙城論壇的平台，面對問題、解決問題，也有許多具體的成果。