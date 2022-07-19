獎金8.5億！新刮刮樂頭獎200萬 拍照上傳有機會整本拿走
台灣彩券公司今（19）日再推出2款刮刮樂新品，頭獎最高200萬元，總獎項超過276萬個，總獎金逾8.5億元，同時，台灣彩券公司也宣布，即日起至9月26日推出刮刮樂「秀出你的嗨刮時刻」抽獎活動，只要在個人IG帳號公開上傳與任一款刮刮樂同時入鏡的照片，並於貼文標註，有機會抱走每本價值2萬元的整本刮刮樂，還有機會刮中頭獎200萬元。
台灣彩券公司今日推出2款刮刮樂新品「獎金大本贏」及「金喜滿天」，其中每張售價200元的「獎金大本贏」，獎項的特色為「中獎就贏錢」，最小獎項300元，意即刮開對中就贏錢，並結合民眾喜愛的益智延長型玩法，刮獎過程刺激有趣，頭獎200萬元共3個，總中獎率30.1%。
另一款同步上市的刮刮樂「金喜滿天」每張售價100元，票面上佈滿金幣與金錢符號，火箭升空突破天際，象徵一飛沖天的新氣象，玩法簡單易懂，頭獎50萬元共3個，500元（含）以上獎項超過12萬個，總中獎率34.02%，2款新品總獎項超過276萬個，總獎金逾8.5億元。
不僅如此，台灣彩券公司更首次推出刮刮樂「秀出你的嗨刮時刻」抽獎活動，並由董事暨發言人黃志宜偕同人氣網紅團體「最近紅什麼」宣布活動內容。黃志宜說，近年來在疫情的影響下，民眾減少實體聚會，透過網路和朋友交流，線上即時分享生活、抒發心情，與刮刮樂「即刮即樂」特色相同，因此，特別推出刮刮樂「秀出你的嗨刮時刻」抽獎活動，至9月26日止，只要和任一款刮刮樂產品同時入鏡的照片於個人IG帳號公開上傳，並於貼文內文加入Hashtag#秀出你的嗨刮時刻、#嗨刮抽大獎，即符合抽獎資格。
黃志宜說，只要符合這次抽獎資格，台灣彩券公司不僅每週會抽出「參加獎」20名，每名可獲得500元7-ELEVEN商品卡，總共抽出200名，活動結束後還會再抽出「嗨刮獎」10名，每名可獲得每本價值2萬元、有機會刮中頭獎200萬元的刮刮樂「獎金大本贏」一本共100張。