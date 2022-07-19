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台商缺工　人力銀行推非洲、中東歐僑外生作人才前哨

▲104線上有174個工作機會在非洲和中東歐，國際人才媒合會同時歡迎台灣畢業生及求職者到非洲及中東歐的台資企業發展，緩解海外缺工壓力。（示意圖／NOWnews資料照）
▲104線上有174個工作機會在非洲和中東歐，國際人才媒合會同時歡迎台灣畢業生及求職者到非洲及中東歐的台資企業發展，緩解海外缺工壓力。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-19 11:40:13

外交部委託外貿協會與104人力銀行共同舉辦「2022年非洲及中東歐學生國際人才媒合會」，協助在台的僑外生在台灣實習、協助台灣職人赴海外台資企業工作並於今（19）日舉辦實體媒合會。104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，外籍生熟悉海外母國、也具語言優勢，若能先在台灣企業實習，有助企業海外布局，本次媒合會包括友達、緯穎、技嘉等超過26家企業參與；目前非洲及中東歐僑外生在台人數超過2,000人，而人力銀行現有超過3,700個實習機會同時歡迎外籍生。

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同時，104線上有174個工作機會在非洲和中東歐，國際人才媒合會同時歡迎台灣畢業生及求職者到非洲及中東歐的台資企業發展，緩解海外缺工壓力。104人力銀行大數據顯示，曾到這些地區工作的職人平均年薪約合152萬元，是台灣整體職人的2.3倍。

去（2021）年，104協助外交部媒合中東、非洲、以及拉丁美洲等國的外籍來台留學生在台灣實習並回母國工作，共計媒合超過1,600次。38%的企業認為外籍生具備語言優勢、26%企業認為外籍生熟悉當地市場；外籍生則對「資訊科技」及「批發代理」相關產業的應徵意願高，較青睞「業務人員」、「國貿人員」、 「儲備幹部」等職類。今年，104人力銀行再度協助外交部進行國際人才媒合會，除了地區調整為非洲及中東歐，也進行雙向媒合，協助台灣求職者到非洲及中東歐的台資企業發展，緩解企業在海外的缺工壓力。

人力銀行表示，外籍生含金量高，為企業海外發展的人才前哨戰。根據教育部統計，110學年度，來自非洲及中東歐的僑外生人數逾2,000人，其中，逾1,200人正式修讀學位。碩士學歷31%、博士32%，碩博士合計64%。46%僑外生就讀國立頂大、國立中字輩大學、以及技職雙星合計近半。就讀學門集中於商業管理(32%)、工程(22%)、醫療衛生(12%)。

逾3,700個在台實習職缺、逾170個非洲及中東歐海外正職工作同時歡迎外籍生和台灣職人。其中，海外正職工作依產業包含電子資訊/軟體/半導體占39%最多、其次是一般製造業占26%、政治宗教與社福業占17%。依職類，客服/門市/業務/貿易占22%最多、其次是操作/技術/維修類占19%、經營/人資類占14%。

人力銀行分析最近5年將近4,000名曾經在非洲、中東歐工作、共計5,000筆工作經歷發現，這些地區的海外職人平均年薪152萬元，是台灣職人的2.3倍。30歲以下占70%、30~39歲占23%。最高學歷大學畢業占47%、碩士占42%。

今（19）日的國際人才實體媒合會，由104人力銀行安排企業與求職者雙邊面談，幫助非洲、中東歐在台外籍生畢業後能順利返鄉工作，達到「產學合一」目的，同時也提供履歷健診，讓外籍生更容易被企業看見。未能到場的外籍生，也能在25日至8月26日期間，透過活動官網參與計畫。
 

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