台商缺工　人力銀行推非洲、中東歐僑外生作人才前哨

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去（2021）年，104協助外交部媒合中東、非洲、以及拉丁美洲等國的外籍來台留學生在台灣實習並回母國工作，共計媒合超過1,600次。38%的企業認為外籍生具備語言優勢、26%企業認為外籍生熟悉當地市場；外籍生則對「資訊科技」及「批發代理」相關產業的應徵意願高，較青睞「業務人員」、「國貿人員」、 「儲備幹部」等職類。今年，104人力銀行再度協助外交部進行國際人才媒合會，除了地區調整為非洲及中東歐，也進行雙向媒合，協助台灣求職者到非洲及中東歐的台資企業發展，緩解企業在海外的缺工壓力。
人力銀行表示，外籍生含金量高，為企業海外發展的人才前哨戰。根據教育部統計，110學年度，來自非洲及中東歐的僑外生人數逾2,000人，其中，逾1,200人正式修讀學位。碩士學歷31%、博士32%，碩博士合計64%。46%僑外生就讀國立頂大、國立中字輩大學、以及技職雙星合計近半。就讀學門集中於商業管理(32%)、工程(22%)、醫療衛生(12%)。
逾3,700個在台實習職缺、逾170個非洲及中東歐海外正職工作同時歡迎外籍生和台灣職人。其中，海外正職工作依產業包含電子資訊/軟體/半導體占39%最多、其次是一般製造業占26%、政治宗教與社福業占17%。依職類，客服/門市/業務/貿易占22%最多、其次是操作/技術/維修類占19%、經營/人資類占14%。
人力銀行分析最近5年將近4,000名曾經在非洲、中東歐工作、共計5,000筆工作經歷發現，這些地區的海外職人平均年薪152萬元，是台灣職人的2.3倍。30歲以下占70%、30~39歲占23%。最高學歷大學畢業占47%、碩士占42%。
今（19）日的國際人才實體媒合會，由104人力銀行安排企業與求職者雙邊面談，幫助非洲、中東歐在台外籍生畢業後能順利返鄉工作，達到「產學合一」目的，同時也提供履歷健診，讓外籍生更容易被企業看見。未能到場的外籍生，也能在25日至8月26日期間，透過活動官網參與計畫。