呼應柯「兩岸緊張」 上海市長龔正：交流於共同政治基礎
2022年台北上海雙城論台於今（19）日登場，因應新冠肺炎疫情緣故，今年仍舊採取視訊會議的方式進行，不過規模持續縮減，整場論壇的時間僅1個小時就結束，創下歷來雙城論壇最短的紀錄。而外界關注兩市市長對於兩岸論述的內容，上海市長龔正除了重述柯文哲過去提出的「兩岸一家親」說法外，針對柯在致詞時提出「兩岸關係緊張」的說法，龔正也強調，這些問題在過去都曾經得到了很好的解決，「也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎。」
龔正在致詞時指出，兩岸同胞心之相繫、情之相容，任何力量都切割不斷，未來將秉持兩岸一家親的理念，一如既往的為台企來戶投資興業，創造良好的環境。為台胞在上海學習就業、創業、生活提供更多的便利，也期待兩地同心同行，攜手打拼，為雙城謀發展，為同胞謀福祉，為民族創未來。
而針對柯文哲在致詞時提到的「兩岸關係緊張」問題，龔正也指出，這些問題在過去都曾經得到很好的解決，不過也再次證明「兩岸交流離不開共同的政治基礎」。龔正強調，在兩岸關係嚴峻複雜的條件下， 台北與上海兩市仍然堅持舉辦論壇，就是為了不斷的增進兩岸人民的相互理解，為改善兩岸關係累積善意。