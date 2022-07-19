單位是1條？貓咪睡成「沙發分界線」 網笑：要腦充血啦
相信有長期關注或是飼養貓咪的朋友都知道，要說到貓咪的「單位」，絕對不只是用「一隻貓」來形容，有時得要看現場狀況而定，就有一名貓奴這天在家裡目睹賓士貓化身「沙發分界線」，網友看了都忍不住搖頭笑說：「不愧是喵界二哈」。
這名無奈的飼主在小紅書以帳號「gg子子」分享自家賓士貓的無厘頭生活日常，表示目前貓咪即將滿5個月大，非常活潑好動，但常常讓奴才猜不透牠究竟在想些什麼。這天奴才回到家，一開門就見到相當怪異的一幕，原來主子早已佔據沙發寶地，還懂得利用身體優勢，將自己卡在沙發座墊分線中間的縫隙，以「線條」之姿翻肚倒垂在沙發邊緣，露出可愛的黑色小肉球，看起來就像是「快要流到地板上啦！」讓一旁的奴才忍不住傻眼表示：「奶牛貓到底為什麼這樣？」
網友看了照片都紛紛笑噴表示：「把血液控到大腦，好讓腦子聰明一點」、「黑白貓真的都不會讓你失望」、「賽柏坦星球中二擔當」、「『一條』喵喵」、「賓士貓的事情你真的少管」、「沒戴眼鏡看還以為是胸罩」、「這姿勢也只有奶牛貓搞得出來哈哈哈」、「貓：我每天做這動作年輕好幾歲」、「我頸椎不好時也會這樣」、「貓咪果然是液體無誤」。（編輯：陳珮瑜）