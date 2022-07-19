連靜雯遇「虛擬男友」詐騙！投資3千萬失利 警方出面了
知名8點檔女星連靜雯近年卸下演員身分，轉型斜槓身分，成為麵食品牌及直銷代言人，副業相當成功，今（19）日卻被媒體爆出她遭網路詐騙，與一名男子互稱老公、老婆，以投資名義陸續匯款3,000萬，沒想到人沒有見到，投資的錢也要不回來。
據《鏡週刊》報導，連靜雯去年1月在網路上認識自稱為BRUCE的帥氣男子，對方聲稱在中國，兩人互加LINE及IG網路聊天，在對方甜言蜜語的攻勢下，彼此關係火速加溫，以老公、老婆互稱，更以結婚為前提規劃未來藍圖，一起投資理財買「泰達幣」。
連靜雯原以為覓得良人，沒想到該男提供的數字、投資網站，其實都是假的，她前前後後匯款約3,000餘萬元給對方，BRUCE卻失蹤聯絡不上，她才發現受騙向警方求助。由於帳戶是人頭帳號，主謀也尚未落網，因此仍難追回被騙的錢。
消息曝光後，刑事局今出面說明，表示去年底接獲受害人報案，共發起六次查緝，總共抓捕15名嫌犯到案，其中7人已經被羈押獲准，統計被該集團詐騙的受害者有20人，總計金額2,500餘萬元，詐騙人士會先在網路上互相加LINE培養信任基礎，先成為朋友後進而達到詐騙目的，呼籲外界網路交往要謹慎。據警方說法可了解，連靜雯確實遭到網路詐騙，但金額應該未達3千萬。《NOWnews今日新聞》致電、傳訊其經紀人，目前尚未獲得回應。