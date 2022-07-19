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台劇看新二代在地日常　《讓我看見妳是誰》還原台灣味

▲在劇中亮相的雷嘉汭（右）與鄭宇恩洋溢青春氣息。（圖／CATCHPLAY提供）
▲在劇中亮相的雷嘉汭（右）與鄭宇恩洋溢青春氣息。（圖／CATCHPLAY提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-19 15:02:00

近年來台灣新二代和新住民族群日益增多，有許多文化相關題材受到重視。《讓我看見妳是誰》由話題BL台劇《正負之間》導演姜秉辰執導，聯手《俗女養成記》編劇黃馨萱，並找來金鐘團隊參與拍攝製作，本屆台北電影節兩位非常新人詹懷雲、雷嘉汭共同主演，打造跨文化、語言與種族的最新青春成長台劇，預計於2023年在CATCHPLAY+影音平台與觀眾見面。

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據悉，該劇探討多元文化的衝擊，並以多種語言呈現，不但激盪出新住民、新二代的多元文化生活火花，更帶出了不論身為哪個族群，凡青春必留下煩惱的酸甜苦辣。

開鏡地點在美緣小吃店，該店是甫獲2022台北電影節「非常新人」的潛力女演員雷嘉汭，飾演劇中台越混血女主角張仰仰家中經營的越南小吃店，由劇組從無到有精心打造出越南新移民、新二代融入在地生活的日常樣貌；張仰仰的父母由金鐘影帝屈中恆及《花甲男孩轉大人》越南演員阮氏翠恆共同飾演，為真實呈現「台越混血」的角色，雷嘉汭分享：「與飾演母親的阮氏翠恆私下互動相當頻繁，除了跟劇組一起讀本，學習越南語之外，也向阮氏翠恆請教越南傳統舞蹈，不僅能夠培養劇中母女感情，也藉由深入了解越南文化，讓角色的呈現更加立體！」

同樣入選2022台北電影節「非常新人」殊榮的詹懷雲，17歲即以《行動代號：孫中山》入圍第九屆亞洲電影大獎最佳新演員，這次參與《讓我看見妳是誰》演出，他興奮表示：「重新回歸表演讓我覺得充滿動力，也對自己的表演充滿信心，很期待讓大家看見新作品。」

除了曾在驚悚片《哭悲》表現一鳴驚人的雷嘉汭挑樑女主角及實力新星詹懷雲擔任男主角之外，另外一位具備高顏值男主角為青春新星黃信赫，近期也參與多部戲劇作品，包含電影《哈勇家》及BL劇《About Youth》，製作團隊亦透過海選挖掘新生代台韓混血演員金東昱，共組多元文化融合的卡司陣容。五位備受矚目的新生代演員，將詮釋社群時代衝擊之下的青春男女愛戀。

▲新生代演員黃信赫（右起）、詹懷雲、金東昱穿著高中制服出席開鏡儀式，展現青春校園活力。（圖／CATCHPLAY提供）
▲新生代演員黃信赫（右起）、詹懷雲、金東昱穿著高中制服出席開鏡儀式，展現青春校園活力。（圖／CATCHPLAY提供）

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