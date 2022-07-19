動滋健身券1000元登記剩2天！7大QA懶人包　領用一次搞懂

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只要民眾曾在去年9/22至10/29，於「振興五倍券共通平台」完成勾選「動滋健身券」抽籤，無論當時是否中籤，今年這次都能在參與登記抽籤。或於7/18上午10點～7/20晚間23時59分，至「動滋網」點選「登記動滋健身券」，填入身分證字號或統一證號（外來人口），看見視窗顯示「您已完成登記」，便算完成登記步驟。
2、如何查詢動滋健身券抽籤中籤結果？
若動滋券登記人數在30萬名以內，有登記的民眾可直接獲得動滋健身券；若登記人數超過30萬名，則將在7/22上午10時公開直播進行抽籤，中午12時發送中籤簡訊及email通知，下午3時起可上「動滋網」查詢中籤結果。中籤民眾可於7/25起開放領用，抵用期限至8/31。
3、如何領取動滋健身券？
動滋健身券不發行實體券，採用電子錢包形式，中籤民眾可於7/25(一)上午10時至8/31(三)24時，至「動滋網」填入身分證字號或統一證號、手機號碼及出生月日，收到手機簡訊驗證碼並輸入無誤後，即可領取1,000元動滋健身券QRCode。並於8/31(三)24時出示QRCode臨櫃抵用完畢。
4、如何使用動滋健身券？
前往合作店家使用時，出示動滋健身券QRCode，並提供中籤身分證號或統一證號末4碼供驗證，讓店家掃碼即可抵用，且不需出示證件。
5、動滋健身券要一次使用完畢嗎？
動滋健身券可分次折抵消費，直到1000元用完為止。若抵用不足額，則須自付差額。
6、動滋健身券使用範圍？
本次加碼推出的動滋健身券適用範圍，為符合本次受3劑令影響之健身場館等店家（因防疫考量，前於今年4/22規定，民眾須完成COVID-19疫苗第3劑接種，才能前往健身房運動之健身場館業者）可使用。
例如有設置健身器材（包括提供重訓、跑步有氧等器材）場域、學校設立有對外經營之健身房、國民運動中心或健身會館等場域。為配合動滋健身券，目前也有多家健身場館業者推出加碼促銷方案，民眾可至「動滋網－合作店家」搜尋符合的合作業者。
7、可同時使用動滋券與動滋健身券嗎？
動滋券與動滋健身券可同時使用，但相關使用方式需配合店家規範，提醒大家無論是500元的動滋券、200元動滋加碼券、或這次的1000元動滋健身券，3款抵用期限都是8/31(三)24時；目前適用動滋健身券的合作店家約有1600家，民眾可至「動滋網－合作店家」搜尋符合的合作業者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。