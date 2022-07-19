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星爺欽點她演小男生爆紅 　24歲徐嬌古裝新劇美出高度

▲中國演員徐嬌曾演出《長江七號》爆紅。而日前接演《星漢燦爛》獲得好評。（圖／翻攝自百度百科、微博）
▲中國演員徐嬌曾演出《長江七號》爆紅。而日前接演《星漢燦爛》獲得好評。（圖／翻攝自百度百科、微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-19 13:28:45

中國女星徐嬌在2008年，與周星馳一同出演喜劇片《長江七號》走紅，當年的她反串演小男生，讓「假小子」徐嬌一夕爆紅，而近日她在趙露思、吳磊主演的古裝劇《星漢燦爛》飾演女主角「程少商」的堂姐「程姎」，如今又在電視劇中看到她的身影，清新脫俗的樣貌也引起網友討論。

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很多人對於中國女星徐嬌可能會感到陌生，但又覺得有點熟悉、面熟，不過提到她曾是在《長江7號》中飾演調皮搗蛋的男學生周小狄，馬上就喚起不少人的印象，當年反串飾演「假小子」讓她一夕爆紅，不過很多看過這部電影的人，都不知道原來戲中的周小狄，竟是一名小女生！


▲曾反串演出小男生的徐嬌，如今長得亭亭玉立。（圖／徐嬌微博）
▲曾反串演出小男生的徐嬌，如今長得亭亭玉立。（圖／徐嬌微博）
徐嬌從小就學表演，2006年在一次面試中，就被周星馳賞識而反串科幻喜劇電影《長江7號》中的女主角，正式進入演藝圈，後來片約不斷，陸續更參與了《星空》、《大武當之天地密碼》、《聽見下雨的聲音》、《六世古宅》以及《幻城》等知名電影。

24歲的徐嬌，與當年「假小子」的面貌截然不同，清新脫俗的長相也引起網友討論，而在《星漢燦爛》中與女主角趙露思一同飆戲，雖然在劇中是並非主要角色，但演技備受肯定的徐嬌，也將「程姎」的單純與低調到有點懦弱的角色特質詮釋到位，也有不少網友稱讚她在劇中的淑女扮相，相當期待她在《星漢燦爛》中展現不同樣貌。


▲徐嬌與趙露思同台飆戲。（圖／翻攝自《星漢燦爛》微博）
▲徐嬌與趙露思同台飆戲。（圖／翻攝自《星漢燦爛》微博）

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