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專訪／吳昱廷奪《原子少年》冠軍　跳級鋼琴天才努力18年

▲吳昱廷練琴18年，跳級考過英國皇家8級檢定。（圖／記者陳明安攝）
▲吳昱廷練琴18年，跳級考過英國皇家8級檢定。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-07-19 14:00:00

《原子少年》總冠軍賽落幕，22歲「天王星」吳昱廷在畢業作《Yolo》彈鋼琴開場，會音樂又懂跳舞的全能形象，讓他從參賽以來就很搶眼，吳昱廷花5年跳級考過英國皇家鋼琴8級檢定，實力足以完成個人小型演奏會，學琴18年的他接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，當初分組星球他是表演舞蹈，根本沒展現創作的才能，沒想到誤打誤撞進到天王星，從第一次公演拿到滿分開始，吳昱廷就燃起只進不退的鬥志，「我們都拿冠軍了，後面一定要更努力，再掉下去就丟臉了。」

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▲吳昱廷在《原子少年》裡，跨團和呂植宇、高有翔、MAX、李哲言、林佳辰組創作團體「亞特蘭提斯」。（圖／記者陳明安攝）
▲吳昱廷在《原子少年》裡，跨團和呂植宇、高有翔、MAX、李哲言、林佳辰組創作團體「亞特蘭提斯」。（圖／記者陳明安攝）
受到爸媽的音樂薰陶，吳昱廷從小聽Eagles、邦喬飛，3歲請假不去幼稚園上課，爸媽帶著他去聽伍佰演唱會，4歲他看姊姊學鋼琴，跟著姊姊學，一腳踏進音樂的世界，「我從國小練琴就不喜歡照譜彈，喜歡自己寫旋律偷練即興，真正創作是我高三的時候，有朋友問我要不要做畢業歌，就正式發布第一個作品。」

吳昱廷國中開始喜歡饒舌，「一開始接觸嘻哈因為周杰倫，他是摯愛跟信仰。」後來聽頑童MJ116和MC HotDog的饒舌歌詞，打開他的視野，又接觸到Travis Scott、阿姆等嘻哈界大神，練過最快嘴的歌是《Rap God》，到了高中，吳昱廷加入建中熱舞社專攻Popping，愛玩的他沒有耽誤學業，考進師範大學英語系，吳昱廷是那種拿過第一名之後，再也「不甲意輸的感覺」，學業考試是這樣，參加選秀也是這樣，「我們都拿冠軍了，後面一定要更努力，再掉下去就丟臉了。」

▲吳昱廷難忘西門町見面會第一次感受粉絲熱情。（圖／記者陳明安攝）
▲吳昱廷難忘西門町見面會第一次感受粉絲熱情。（圖／記者陳明安攝）
吳昱廷在《原子少年》裡，跨團和呂植宇、高有翔、MAX、李哲言、林佳辰組創作團體「亞特蘭提斯」，他說每個人都有正能量的地方，MAX很會觀察人，「知道這個人不對了，最近狀態不好，他會突然講一些很暖的話。」高有翔跟他創作很有默契，李哲言活在自己世界，講話總是神來一筆的好笑，林佳辰私下超中二，「他平常在車上喜歡放重金屬，一邊晃頭，他很跳tone，他的風格你永遠抓不到，最近突然說喜歡王傑，剛好我也喜歡聽老歌，就可以跟他聊。」對於呂植宇寫出《你的眼睛要了我的命》，吳昱廷超佩服，「要寫歌很容易，寫好聽的歌也很容易，要寫會中的歌不是那麼容易，但他做到了，我去健身房、早餐店都在放這首歌。」

經過比賽3個月的洗禮，吳昱廷在見面會舉辦之後，更確定自己走演藝圈的決心，那天西門町滿滿粉絲，走進電影院大樓的短短一段路，吳昱廷下了計程車寸步難行，他說：「第一次有觀眾為你歡呼，有人幫忙開道，有人喊你名字，好多人喜歡我，就很開心，有那樣的支持，我很確定這條路我一定會繼續走下去，我不會輕易放棄。」錄完總決賽正式畢業，天王星獲得1張唱片合約、發行冠軍紀念單曲、接下遊戲代言大使、8月馬上舉行「原來的少年」演唱會，吳昱廷回首爆紅旅程：「選秀畫上小小句點，我一定會想念這一段時間。」


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