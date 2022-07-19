大鬍子蜘蛛與「洋芋片品牌」撞臉！廠商連署替牠改名

洋芋片一直是許多大人小孩都歡迎的必備零食，其中「品客」洋芋片因為口味多元而受到許多人喜愛，而其可愛的大鬍子圓臉圖案更是它的招牌商標，不過最近卻有人發現一種蜘蛛竟然與商標撞臉，連廠商也覺得非常有趣，竟向國際蜘蛛學會請願並發動連署，希望能讓這種蜘蛛更名為「品客蜘蛛」！
其實這種蜘蛛叫做「黑斑園蛛Araneus mitificus」，日本稱為「美女鬼蜘蛛」，因為黃綠色的腹背前半部有個厚厚的「V」字斑紋，後方還有兩個明顯黑點，乍看之下像極了眼睛與鬍子，讓許多人連想到品客洋芋片的商標。而根據外媒報導，品客美國經銷負責人詹金斯（Mauricio Jenkins）表示該洋芋片從1968年就以大鬍子商標問世，「不過我們都不知道，有1種生物正在默默之中，傳播了對品客的喜愛」。因此日前決定在自家官網開始發動連署，向多個國際蜘蛛學會請願，希望能將黑斑圓蛛更名為「品客蜘蛛（Pringles Spider）」！同時也表示，如果請願成功，前1500名連署民眾都可以免費拿到一罐品客當作謝禮，而目前已經超過7100多人簽署。
黑斑園蛛通常分布在印度、巴布亞紐幾內亞、日本、台灣以及中國大陸的遼寧、江西、浙江、廣東、香港、雲貴地區等地，喜歡生活在樹林、桔園及稻田之間，經常會布網漁樹叢哩，並且在白天隱匿在蜘蛛網旁的樹葉上。（編輯：陳珮瑜）