太尷尬！粉絲應援BTS成員J-hope打錯字 秒變「性侵犯」
南韓人氣團體BTS防彈少年團日前宣布單飛不解散，團員各自發展，近來成員J-hope推出個人作品，全球粉絲都想為他應援，其中有粉絲特別在南韓商圈替他打廣告，沒想到卻發生糗事，原本要寫「Rapper」卻變成了「Raper」少打了一個英文字母，意思從「饒舌歌手」秒變「性侵犯」。
J-hope近來推出個人專輯《Jack In The Box》，許多粉絲都替他應援，有大陸粉絲團砸重金在首爾江南區的COEX設立廣告螢幕，沒想到這個廣告卻出現錯字，原來的「Rapper」（饒舌歌手），少了個英文字母P，變成了「Raper」（性侵犯），且「Raper」字樣還是在J-hope的臉上，讓人不注意也難，目前這個廣告已經撤掉了。
據韓媒報導，目前還不能確定是廣告廠商少打字，還是粉絲團本來就給錯字，網友看到後紛紛留言表示：「發這樣的大廣告連單詞都不檢查嗎」、「居然變成raper了」。
※【NOWnews 今日新聞
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