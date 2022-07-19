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雙城論壇致詞比往年強硬？柯文哲：沒私下講只好搬上檯面

▲台北市長柯文哲19日於雙城論壇上的致詞，提及「共機繞台、台灣參與WHA、農產品」，被外界直指致詞較為強硬。（圖／記者丁上程攝，2022.07.19）
▲台北市長柯文哲19日於雙城論壇上的致詞，提及「共機繞台、台灣參與WHA、農產品」，被外界直指致詞較為強硬。（圖／記者丁上程攝，2022.07.19）

記者丁上程／台北報導

2022-07-19 14:14:00

2022年台北上海雙城論壇今（19）日登場，因應新冠肺炎疫情緣故，今年仍舊採取視訊會議的方式進行。而台北市長柯文哲在致詞時，也明確指出這幾年台海局勢緊張，兩岸對立加劇，「WHA、共機頻繁入侵我國海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出受阻」等事件也都一一被提出，也被認為是致詞最強硬的一次。對此柯文哲會後受訪時則表示，因為疫情關係也沒辦法實體交流，「很多東西只好拿到檯面上來講。」

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「兩岸之間是不是需要溝通？是；兩岸目前是不是完全沒有溝通？也是；目前凡是試圖與中國溝通的，一律都被打成中共同路人。」柯文哲說，如果上述三個問題的答案都是肯定的時候，就會讓問題更難解決。

柯文哲進一步指出，就年來因為疫情緣故，沒辦法與上海方有實體交流，變成要透過視訊，不過之前能到上海去的時候，雙方相約吃飯兩個小時，自己總是5分鐘就吃完飯。「那剩下1小時55分鐘在幹嘛？通常就是私下講一些話。」柯文哲說，相信私下的說法對方也會傳達到上面，而今天只是因為兩年來都沒辦法實體交流，「很多東西只好拿到檯面上來講。」

柯文哲強調，很多溝通還是要在吃飯的時候跟對方說更有效，而今天也只是表達一些台灣人民不爽的地方。「譬如說農產品要停掉，總是要說明清楚是依據哪個規則，而不是突然就講說三天後要停掉。」柯文哲說，所以很多這種做法就是會造成台灣人民的「不爽」，兩岸之間只要建立SOP，其實經過溝通以後是可以好很多的。

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